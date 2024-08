B2Cheese: un palcoscenico internazionale per l'eccellenza casearia italiana

Il 25 e 26 settembre torna B2Cheese, l’unica fiera internazionale italiana dedicata al B2B lattiero-caseario. L’evento è organizzato da Promoberg e ideato da Francesco Maroni e Alberto Gottardi, presidente e vicepresidente di Progetto Forme, manifestazione che promuove la cultura casearia.

Cos’è B2Cheese?

Francesco Maroni, presidente di Progetto Forme, spiega: «B2Cheese è un evento internazionale di riferimento verticale. Offre la possibilità di soddisfare esigenze commerciali e di valutazione del settore. Avrà spazio anche lo sviluppo tecnologico, si darà ai partecipanti una visione a 360° del settore, delle novità e delle tendenze».

Quindi Alberto Gottardi, vicepresidente del progetto, aggiunge: «Un mistico scrisse: "Non sei una goccia nell’oceano. Sei l’intero oceano in una goccia". E se la goccia è di latte, questo concetto ben può descrivere l’Italia e i suoi formaggi. Secondo un’indagine di Ruminantia, l’Italia ha circa 2.500 varietà di formaggi, di cui oltre 300 con un riconoscimento d’origine e ben 53 Dop. Una ricchezza che è pure una fragilità perché i singoli spesso sono piccoli e non in grado di affrontare le sfide dei mercati, che richiedono risorse adeguate e capacità di fare rete».

«Da questa considerazione - conclude - è nata una serie di progetti: nel 2015 Forme, il movimento culturale del lattiero-caseario italiano, e nel 2019 B2Cheese una fiera con le idee chiare: verticale sul lattiero-caseario a 360°, concentrata su business ed esigenze degli operatori, leggera nei costi, pensata per dare spazio a grandi e piccoli produttori, ai Consorzi, alle istituzioni, ai servizi e al Cheese Tech».

B2Cheese, un'opportunità unica per fare rete e crescere

B2Cheese vuole dunque fare rete e creare occasioni di business per la filiera lattiero-casearia. Si rivolge ad aziende di produzione e stagionatura e ai settori collegati: food-tech, logistica, distribuzione, consulenza, internazionalizzazione, Ho.Re.Ca.

Il format è funzionale, con investimenti contenuti e grande attenzione alle esigenze degli operatori. B2Cheese, come detto, sarà il 25 e 26 settembre nel polo fieristico bergamasco, al centro di un ottimo sistema infrastrutturale con l’aeroporto internazionale di Milano-Orio al Serio, l’autostrada A4 e la stazione ferroviaria.