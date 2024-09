Genova Beer Festival: birre artigianali, buon cibo e laboratori a Villa Bombrini

L’8ª edizione del Genova Beer Festival è alle porte, e dal 27 al 29 settembre Villa Bombrini di Genova Cornigliano accoglierà gli amanti della birra artigianale. Organizzato dall'Aps Papille Clandestine, l’evento è diventato un punto di riferimento per il settore brassicolo italiano e ligure.

Un festival tra birre artigianali e divertimento per tutti

Il festival vuole offrire un'esperienza completa tra birra, cibo e attività. In programma ci sono ben 150 birre alla spina provenienti da 18 birrifici artigianali, sia italiani che stranieri, e un'ampia offerta gastronomica locale. Oltre alle degustazioni, sono previsti 12 laboratori che approfondiranno il mondo della birra artigianale, con un focus sugli abbinamenti cibo-birra e la partecipazione degli homebrewer nella giornata di domenica.

Birrifici e stili da tutta Italia

Tra i birrifici presenti spiccano i nomi liguri come Altavia, Fabbrica della Birra Busalla e Nadir, affiancati da realtà provenienti da tutta Italia come il Birrificio Bondai (Friuli), Troll (Piemonte) e Birra dell'Eremo (Umbria). Dall’estero, sarà presente Galway Bay Brewery dall'Irlanda. I visitatori potranno assaporare birre di ogni stile, direttamente dai produttori, con un occhio alla qualità e alla sostenibilità.

Il Genova Beer Festival non si ferma alle birre: saranno presenti anche stand gastronomici con piatti che spaziano dagli arrosticini abruzzesi ai ravioli cinesi, fino alle specialità genovesi come trofie al pesto e fritti di mare. Inoltre, l'evento si propone come family-friendly, con laboratori dedicati ai bambini e novità come lo yoga con birra, che si terrà sabato e domenica.