Torna "Oltrepò Terra di Pinot Nero" per promuovere il vitigno simbolo

Torna “Oltrepò Terra di Pinot Nero”, la più importante iniziativa sul territorio mirata alla promozione del vitigno principe oltrepadano. L’occasione è attesa perché rappresenta la prima uscita ufficiale del neo direttore del Consorzio, Riccardo Binda che ha preso possesso del suo ufficio nella sede di Riccagioia all’inizio di questo mese. L’appuntamento, rivolto a stampa e operatori del settore, è per lunedì 30 settembre all’Antica Tenuta Pegazzera di Casteggio: due masterclass alla cieca e un walk around tasting con una trentina di aziende del territorio per scoprire tutte le sfaccettature del Pinot Nero.

“Oltrepò Terra di Pinot Nero” torna il 30 settembre

“Oltrepò Terra di Pinot Nero”, la quarta edizione

Cresce l'entusiasmo per la quarta edizione di "Oltrepò Terra di Pinot Nero", questa edizione assume un valore ancor più rilevante grazie al patrocinio della Regione Lombardia, testimoniando il supporto delle istituzioni nello sviluppo delle eccellenze vinicole locali. L’evento, organizzato dal Consorzio tutela vini Oltrepò pavese e rivolto a stampa e operatori del settore, è dedicato al grande vitigno che in questo territorio ha trovato casa e vedrà coinvolte numerose aziende che credono nella sua valorizzazione. Come da tradizione, una selezione di etichette sarà protagonista di due masterclass tematiche dedicate al Pinot Nero nelle sue due diverse vinificazioni: gli esperti Filippo Bartolotta e Valentina Vercelli si affiancheranno per raccontare il territorio e confrontarsi sui vini, che saranno degustati alla cieca insieme a qualche sorpresa.

“Oltrepò Terra di Pinot Nero” è giunto alla quarta edizione

Dalle 9.30 alle 18.00 le cantine porteranno in degustazione alcune delle migliori espressioni di Pinot Nero, sia nella sua versione ferma sia in quella spumantizzata che potranno essere degustate in un walk around tasting accolto nel porticato dell’Antica Tenuta.

“Oltrepò Terra di Pinot Nero”, le novità

Quest’anno per la prima volta l’evento ha il patrocinio della Regione Lombardia, che si va ad aggiungere a quello del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'importanza di questo appuntamento. «Dimostra quanto sia strategico promuovere le nostre eccellenze vinicole in un contesto sempre più competitivo», afferma Francesca Seralvo, presidente del Consorzio Tutela vini Oltrepò Pavese.«Vogliamo continuare a crescere, con un linguaggio sempre più vicino ai nuovi mercati e alle esigenze dei consumatori». Nelle precedenti edizioni, l’evento ha registrato la partecipazione di oltre 300 professionisti tra giornalisti, sommelier, ristoratori e agenti, diventando così un momento chiave per raccontare la vocazione di questo territorio per la produzione di un Pinot Nero di assoluta eccellenza.

“Oltrepò Terra di Pinot Nero”, le aziende presenti

Le aziende che hanno confermato la partecipazione a Oltrepò Terra di Pinot Nero 2024 sono: