Malazè 2024: il festival che celebra storia, cultura e sapori dei Campi Flegrei

Il nostro Belpaese ci consente un lusso non da tutti: abitare, convivere e vivere la storia. Quanti luoghi ci consentono ciò e chissà quanto, adusi come siamo alla bellezza e al fascino, ce ne rendiamo conto e lo apprezziamo! Uno di questi luoghi affascinanti, dove anche il vivere quotidiano è vibrazione continua tra passato e presente, sono i Campi Flegrei. “Malazè 2024 - Vivere dentro al vulcano” la manifestazione, giunta alla 17esima edizione, di cui è anima il prode Rosario Mattera, abilita l'affascinante scoperta dei Campi Flegrei.

Il termine “Malazè” deriva da “malazzeno”, l'antico deposito dove i pescatori flegrei e ischitani, conservavano gli attrezzi della pesca. Proprio così: cultura, gusto e ozio creativo in dieci eventi diffusi, con otto itinerari e due incontri enogastronomici. In mostra ci sono i prodotti tipici del mare e dell'orto: cozze e pesce azzurro; pomodoro cannellino, cicerchie, limoni di Procida, mandarini e pomodoro cannellino. Nettare di Bacco (qui di casa da sempre), Falanghina dei Campi Flegrei e Piedirosso.

Il tema principale di Malazè 2024? Il turismo lento nei Campi Flegrei

Con lo speciale incontro “Campi Flegrei in vetrina”, organizzato con l'Associazione ristoratori flegrei, che si è tenuto nella Masseria Sardo sul lago d'Averno, ha aperto ufficialmente “Malazè 2024 - Vivere dentro al vulcano”, il grande evento “archeo-enogastronomico” giunto alla 17esima edizione. Tema principale di questa edizione il turismo lento nel Campi Flegrei, quello esperienziale, che vive della riscoperta del valore dell'ozio creativo. La manifestazione ideata da Rosario Mattera e organizzata da “Campi Flegrei Active”, è, in questa corrente edizione, ancora più diffusa, con incontri, degustazioni di prodotti tipici e di vini, cooking class, da vivere in orti sociali, cantine, vigneti, ristoranti, ville, masserie, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e nell'isola di Procida.

«Quest'anno, grazie alla collaborazione con Campi Flegrei Active, - ci dice Rosario Mattera - la nostra associazione ha fatto un ulteriore passo in avanti nell'organizzazione del “Malazè il FestivalLab” dei Campi Flegrei. Una chiave del successo sono proprio le modalità operative di coinvolgimento dei soggetti locali. Malazè è una forma anarchica strana, che genera valore e che, come capitale, ha la passione al posto del denaro: il capitale sociale territoriale. Quel che risulta maggiormente apprezzato dagli attori locali sono la modalità di rilevazione dei bisogni, il coinvolgimento diretto dei partecipanti-destinatari; l'autonomia operativa; l'estensione del raggio d'azione territoriale alla dimensione del sistema territoriale flegreo e lo sforzo di integrazione con l'attività di altre strutture pubbliche e private, locali e sovralocali». Tra gli eventi in primo piano: la terza edizione di “Prephilloxera”, vini da piede franco, gemellata con le delegazioni regionali Ais Campania e Ais Sicilia, territori che hanno saputo resistere con tenacia all'aggressione della fillossera valorizzando vitigni e ambienti pedoclimatici unici al mondo.

