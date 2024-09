Le stelle della cucina scendono in campo: cyberbullismo ko in un piatto gourmet

Il 30 settembre 2024 si terrà l'ultimo appuntamento della stagione di Chefs For Life, il progetto solidale creato da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, che ha superato i 300mila euro di donazioni grazie a oltre dieci eventi organizzati nel corso dell'anno. L’evento conclusivo avrà luogo alle ore 19:30 a Milano, al ristorante DaV Milano by Da Vittorio, situato nel cuore della modernissima CityLife, una delle aree più iconiche della città.

Gli chef contro il cyberbullismo e i disturbi giovanili digitali

Chefs For Life, una serata all’insegna della solidarietà e della lotta al cyberbullismo

Questo evento, dal titolo "Le stelle unite contro il cyberbullismo e i disturbi giovanili digitali", ha lo scopo di sostenere la Fondazione Carolina, un'organizzazione nata per volontà di Paolo Picchio, padre di Carolina, la prima vittima italiana riconosciuta di cyberbullismo. La fondazione si occupa di fornire supporto alle scuole e alle famiglie, proponendo interventi mirati per combattere fenomeni come la violenza online e la dipendenza da internet.

Il segretario generale della Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, sottolinea quanto questa battaglia sia simile all'alta cucina: «Leggere le ricette può sembrare facile, ma per realizzare un grande piatto servono impegno, passione e soprattutto lavoro di squadra». Parole che ben sintetizzano l’obiettivo dell’evento: unire le forze per il benessere delle nuove generazioni.

Chefs For Life: chef stellati per una nobile causa

L’evento si terrà, come detto al DaV Milano, il ristorante casual della famiglia Cerea, che gestisce il celebre Da Vittorio, ristorante con tre stelle Michelin a Brusaporto (Bg). La location, curata nei minimi dettagli, è pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza gastronomica informale, ma allo stesso tempo incentrata sulla qualità eccelsa delle materie prime.

L’iniziativa ha raccolto il sostegno di Vedrai, azienda leader nelle soluzioni di intelligenza artificiale, che ha scelto di affiancare la fondazione nel lancio di un Centro per la cura della dipendenza da internet e di altri disturbi legati all’uso eccessivo della tecnologia. Il presidente di Vedrai, Michele Grazioli, ha spiegato: «La trasformazione digitale non riguarda solo le aziende, ma tocca profondamente la vita di ciascuno di noi, in particolare quella dei giovani».

I protagonisti della serata e l’asta solidale di Chefs For Life

A condurre l’evento sarà l'irresistibile Giacomo Poretti, membro del celebre trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, che introdurrà gli ospiti e condurrà l’asta di beneficenza, uno dei momenti più attesi della serata. Tra i cimeli in palio ci saranno oggetti sportivi e cene speciali offerte dagli chef protagonisti della serata.

Gli chef che prenderanno parte all’evento formano una vera e propria brigata stellare: Ljubica Komlenic, Bobo e Chicco Cerea, Andrea Berton, Giancarlo Morelli, Claudio Sadler, Tomaz Kavcic, Massimo Fezzardi, Diego Crosara, Denis Lovatel, Fabio Mazzolini, Carlo Bresciani e Debora Vena. Grazie al loro impegno e alla loro generosità, Chefs for Life ha potuto raggiungere traguardi importanti.

Chefs For Life: format di successo

Il format della serata, che si è dimostrato molto apprezzato nelle precedenti edizioni, prevede una degustazione a più postazioni. Gli ospiti potranno assaporare i piatti sorprendenti creati dagli chef e muoversi liberamente tra le varie aree, interagendo con i cuochi e gli altri invitati. Al termine della cena, sarà il momento dell’asta benefica, seguita dal tradizionale terzo tempo, un brindisi offerto da Portofino Gin con musica a cura di Deejay Choice.

Il costo per partecipare alla serata è di 500 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare scrivere qui o telefonare ai numeri 345 3248192 o 392 6573875.