Il vino e l'eccellenze alimentari di Pavia: un plus per l'alta ristorazione

Presentata anche a Milano la 70ª edizione dell’Autunno Pavese che si concluderà a Pavia con la fiera in programma dal 4 al 7 ottobre. Così sulla bella terrazza di A’Riccione, tra il 9° e 12° piano del The Brian & Barry Building, per l’appuntamento di presentazione dell’evento, l’Azienda speciale della Camera di commercio di Pavia ha ospitato gli operatori del settore della ristorazione in un walk around tasting e incontri B2B organizzati insieme a Italia a Tavola, con numerosi produttori (dal vino all’agroalimentare) per offrire un percorso di degustazione che ha condotto gli ospiti alla scoperta delle eccellenze del territorio pavese.

Presentata anche a Milano la 70ª edizione dell’Autunno Pavese

Pavia: provincia di vino, riso e tanto gusto

A presentare il format sono stati Danilo Rossini dell’Azienda speciale della Camera di commercio e Giovanni Merlino commissario straordinario mentre il giornalista Stefano Calvi ha raccontato le ricchezze della provincia pavese (che secondo Gianni Brera è a forma di grappolo d’uva) e le sue potenzialità, partendo dai 2.964,7 km quadrati di superfice dove 80mila ettari sono destinati a risicoltura (prima provincia risicola d’Europa) con una produzione di 4 milioni di quintali di riso.

Ma Pavia è anche una provincia viticola (terza regione vitata d’Italia) con, tra l’altro, 3.500 ettari di vigne destinate a pinot nero oltre ad aver dato i natali al primo spumante secco italiano, prodotto nel 1865 nell’azienda del Conte Vistarino. Calvi ha elencato pure i salumi, con in testa quello di Varzi, i formaggi, l’ortofrutta, i dolci e i prodotti da forno, funghi e tartufi: tutti prodotti ben rappresentati all’evento milanese dove si è potuto degustare anche un risotto preparato con riso Carnaroli che è un marchio di proprietà della Camera di commercio.

Autunno Pavese Walk Around Tasting: le aziende vinicole

Autunno Pavese Walk Around Tasting: i produttori agroalimentari

Autunno Pavese: un programma ricco di eventi

Infine, il ricco programma dell’Autunno Pavese, che è la più importante rassegna enogastronomica pavese, organizzata dalla Camera di commercio attraverso la sua azienda speciale Paviasviluppo è, probabilmente, un’esaltazione di una lunga storia di successi che sicuramente si ripeteranno quest’anno con degustazioni, masterclass, laboratori, showcooking e un'ampia partecipazione di produttori e artigiani, ma anche momenti da vivere in città e sul territorio.

Alcuni momenti del Walk Around Tasting di Autunno Pavese 1/4 Alcuni vini presentati durante il Walk Around Tasting di Autunno Pavese 2/4 Alcune produzioni di riso presentate al Walk Around Tasting di Autunno Pavese 3/4 Alcuni salumi pavese presentati al Walk Around Tasting di Autunno Pavese 4/4 Previous Next

La fiera, a Palazzo Esposizioni di Pavia dal 4 al 7 ottobre, vedrà come sempre protagonisti riso, vino e salumi, birre artigianali, dolci, prodotti da forno, funghi, formaggi, conserve e tante altre eccellenze agroalimentari della provincia. Fino a lunedì 7 ottobre, si potrà scoprire e gustare l'autenticità dei prodotti enogastronomici locali, grazie alle proposte offerte da 50 stand espositivi.

Le quattro serate vedranno la partecipazione di chef di fama nazionale come Giorgione, Victoire Gouloubi, El Beker e Marco Brioschi, oltre a numerose attività per adulti e bambini come degustazioni, visite in cantina, cene tematiche e incontri per un totale di 18 eventi: una formula, adottata per la prima volta nel 2020, che permette di offrire ai visitatori esperienze immersive nel cuore delle tradizioni.

Novità 2024: la Settimana del Gusto Pavese

Infine, debutterà la Settimana del Gusto Pavese, che dal 25 settembre al 3 ottobre animerà il centro di Pavia con offerte enogastronomiche a tema. Per onorare questo traguardo importante sarà allestita una mostra fotografica sulla storia della manifestazione dal 1948 ai nostri giorni.

Autunno Pavese: 70 anni di successi

«Quello della 70ª edizione di Autunno Pavese è un traguardo importante per la Camera di commercio ma soprattutto per il nostro territorio e per gli operatori che lavorano con passione sulla qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole - dichiara Merlino - Oggi Autunno Pavese è un brand di tradizione e innovazione per i prodotti pavesi di eccellenza, una grande operazione di marketing territoriale, un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire e assaporare tutto il gusto del tipicamente buono nel contesto di un evento che guarda con entusiasmo alle prossime edizioni. Ricordo che sarà anche l'ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio. A novembre prossimo Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Finisce un'epoca durata oltre 230 anni, pari agli anni del nostro Ente. Faremo di tutto perché questa tradizione continui».

Autunno Pavese tra serate d'autunno e risotti

Confermate, anche quest’anno, le Serate d'Autunno in Fiera, organizzate in collaborazione con Gambero Rosso Channel. Altra conferma è la tradizionale degustazione di risotti, ogni giorno una ricetta diversa. A prepararli, rigorosamente con il riso Carnaroli da Carnaroli pavese, tre tra i migliori istituti professionali della provincia: Apolf Pavia il venerdì e domenica, Istituto "L. Cossa" il sabato, Istituto Santachiara-Stradella il lunedì.

Tra le serate anche quella tradizionale dedicata alla degustazione di risotti

La domenica a pranzo, lo chef Giovanni Ricciardella effettuerà due cooking show durante i quali i visitatori potranno degustare e scoprire i segreti di uno degli Ambasciatori del Gusto. I palati più esigenti troveranno ottime proposte nell'Angolo del gusto pavese, nel quale le scuole professionali proporranno ricette innovative come panini o pizze gourmet e classici come i secondi di carne della nostra tradizione. Quest'anno la tasca con bicchiere per la degustazione, oltre ad avere un assaggio in più (cinque coupon al costo di sei euro) rispetto lo scorso anno, potrà esser utilizzata per assaggi anche di birra.