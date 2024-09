Al via la quarta edizione della Giornata nazionale dei locali storici d’Italia

La quarta edizione della Giornata nazionale dei locali storici d’Italia, organizzata dall'Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia, celebra le eccellenze del Paese e porta con sé numerose novità.

Il 5 ottobre torna la Giornata nazionale dei locali storici d'Italia

Locali storici d’Italia, i protagonisti della giornata

La Giornata nazionale prevede numerosi eventi, tra cui degustazioni, menù speciali e visite guidate. Il presidente dell'Associazione, Enrico Magenes, ha sottolineato il valore delle famiglie che gestiscono questi locali: «Grazie alla loro abilità, nel nostro Paese si possono vivere esperienze uniche che sollecitano tutti i nostri sensi. Il nostro invito è di scoprire la bellezza e l’unicità dei locali storici». Tra le novità di quest’anno spicca il compleanno del celebre Ristorante Del Cambio di Torino, che festeggia i suoi 267 anni il 5 ottobre. Frequentato abitualmente da Camillo Benso Conte di Cavour, oggi mantiene viva la sua eccellenza sotto la guida dello chef stellato Matteo Baronetto.

Il Ristorante Del Cambio di Torino festeggia i suoi 267 anni il prossimo 5 ottobre

Tra i locali che hanno segnato la storia d’Italia c'è l'Antico Caffè Greco di Roma, luogo iconico frequentato da filosofi e artisti, riaperto per l'occasione. Una novità del 2023 è l’ingresso del Ristorante Il Vero Alfredo, celebre per aver reso famose nel mondo le sue fettuccine, apprezzate da numerose celebrità internazionali. Partecipano all’evento anche il Ristorante Locanda del Cerriglio di Napoli, famoso per essere il luogo dove Caravaggio fu aggredito nel 1609, e la storica Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano di Genova, nota per i suoi frutti canditi, di cui Giuseppe Verdi scrisse che “condiva squisitamente ogni sorta di frutto”. Inoltre, tra i protagonisti di quest’edizione c’è l’Hotel al Sole - Palazzo Marcello di Venezia, che ha ospitato personaggi illustri come la Regina del Belgio e Robert De Niro, e l’Antica Focacceria San Francesco di Palermo, dove Garibaldi si rifocillò durante la conquista di Palermo con i Mille.

Locali storici d’Italia, un’eccellenza che va oltre i confini nazionali

I locali storici non sono solo simboli di memoria, ma anche ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo. La Pasticceria Cova, con sedi in Europa, Medio Oriente e Asia, o il Caffè Florian, presente persino a Taiwan, sono esempi di come queste realtà abbiano saputo espandersi internazionalmente. Anche il Ristorante Zeffirino di Genova e Il Vero Alfredo di Roma hanno aperto sedi rispettivamente a Parigi e Montecarlo, ma anche in Arabia Saudita e Messico.

I locali storici non sono solo simboli di memoria, ma anche ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo, con Il Vero Alfredo di Roma

L’iniziativa promossa dall’Associazione permette di immergersi in un’esperienza unica. Massimo Borgnis, secondo Ambasciatore dei Locali Storici d’Italia, ha dichiarato: «Sono particolarmente orgoglioso di questa nomina, perché mi offre la possibilità di far conoscere luoghi che hanno fatto parte della storia del nostro Paese. Questi locali custodiscono non solo la storia con la “S” maiuscola, ma anche quella delle persone comuni che li hanno frequentati. Per me, i locali storici sono come un libro da leggere con i sensi».