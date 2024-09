Brezza Riva Rosé 2021: una carezza di bollicine dal Lago di Garda

Cantina di Riva presenta il suo gioiello più recente: il Brezza Riva Rosé 2021 in una serata unica in cui il vino rosato sarà abbinato alle pizze dello chef trentino Alfio Ghezzi.

Brezza e Pizza si terrà il 19 settembre

Che vino è il Brezza Riva Rosé 2021?

Brezza Riva Rosé 2021 è un omaggio al territorio dell'Alto Garda Trentino, un territorio che da sempre offre vini di altissima qualità. Con questo nuovo prodotto, Cantina di Riva conferma la sua leadership nel panorama vitivinicolo trentino e si proietta verso un futuro sempre più brillante. Questo nuovo spumante metodo classico rosato Trentodoc extra brut, nato da un blend di Pinot Nero (75%) e Chardonnay (25%), è una vera e propria carezza per il palato. Come suggerisce il nome, Brezza Riva Rosé evoca la brezza fresca del lago, un tocco delicato che si trasforma in un'esplosione di freschezza e vivacità.

«Questo nuovo vino - ha spiegato il direttore di produzione Furio Battelini - è dedicato, nel nome e nella sostanza, al soffio del lago, con un tocco delicato che restituisce vigore, una pungente freschezza che appaga e una piacevolezza che infonde buonumore». L'intera linea Brezza Riva è stata recentemente oggetto di un restyling completo, affidato al talentuoso wine designer Mario Di Paolo. Il risultato è un'immagine più moderna e accattivante, che riflette l'eleganza e la raffinatezza dei vini.

Brezza e Pizza, connubio d’eccellenza

Per celebrare il lancio del Brezza Riva Rosé 2021, Cantina di Riva ha organizzato una serata indimenticabile. Il 19 settembre, presso la Galleria del Gusto di Agraria Riva del Garda (Tn), si terrà l'evento "Brezza e Pizza", un connubio perfetto tra le bollicine più raffinate e le creazioni dello chef Ghezzi.

Quattro pizze esclusive, create appositamente per l'occasione, saranno abbinate ai vini Brezza Riva, offrendo un'esperienza gustativa unica. Si inizierà con una pizza alta condita con stracciatella, olio Ulidea e pomodorini infornati, per proseguire, poi, con una pizza bianca con robiola di capra, trota e le sue uova, olive e crescione di torrente. La terza pizza in degustazione sarà una napoletana contemporanea ai semi, il cui topping prevede un assoluto di pomodoro e olio 46° Parallelo Antologia Alfio Ghezzi e lonzino di Grigio del Casentino “Simone Fracassi”. In chiusura sarà servita una pizza in pala alla romana con ragù vegano di noci Antologia Alfio Ghezzi, fungo del castagno e polvere di porcini.

Dettagli dell’Evento

Data e ora: 19 settembre 2024, ore 20:00

Luogo: Galleria del Gusto, Agraria Riva del Garda, Via San Nazzaro 4, Riva del Garda (Tn)

Costo: € 50 a persona (€ 45 per i membri dell’Agririva Club)

Iscrizioni: rntro le ore 23:30 di lunedì 16 settembre, esclusivamente online su store.agririva.it/corsi-ed-eventi.