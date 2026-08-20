Riva del Garda ospiterà dall’1 al 4 febbraio 2027 la 51ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, manifestazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi e dedicata al mondo Horeca. Per quattro giornate il quartiere fieristico riunirà professionisti e aziende italiane e internazionali, con una proposta che comprende prodotti, servizi, tecnologie e soluzioni per l’ospitalità. Accanto all’offerta espositiva, il programma prevede momenti di formazione, networking e confronto sulle principali tendenze del mercato. La manifestazione ha inoltre rinnovato la qualifica di Manifestazione Internazionale.

Hospitality tornerà dall'1 al 4 febbraio 2027

Wellness e progettazione degli spazi

Tra i comparti indicati come più dinamici per la prossima edizione figura Contract & Wellness, espressione della crescente attenzione dell’Horeca alla progettazione degli ambienti, al benessere e alla qualità dell’esperienza dell’ospite. Secondo il Global Wellness Institute, la wellness economy ha superato i 6,8 trilioni di dollari nel 2024 e potrebbe raggiungere i 9,8 trilioni entro il 2029. Nel 2024 la spesa globale legata al wellness tourism ha raggiunto 894 miliardi di dollari. La domanda di esperienze orientate al benessere sta modificando anche il modo di progettare le strutture ricettive, chiamate a integrare spazi dedicati alla cura della persona, design funzionale e servizi personalizzati. Un'evoluzione che porta l'ospitalità a considerare sempre più gli ambienti come parte dell'esperienza di soggiorno.

L’ospitalità outdoor guarda a nuovi modelli

Il turismo open air sarà uno dei temi centrali di Hospitality 2027. Secondo l’ultima indagine congiunturale di Faita Federcamping, il 2026 si prospetta come un altro anno di crescita per il comparto, con le destinazioni lacustri del Nord Italia, dal Garda all’Iseo fino al Lago di Como, interessate da una maggiore domanda internazionale. Nel 2025 le circa 2.600 imprese dell’open air hanno registrato oltre 11,2 milioni di arrivi e quasi 74 milioni di presenze, con un’offerta di 1,3 milioni di posti letto al giorno. Il fatturato generato tra ricavi diretti e indotto ha superato gli 8 miliardi di euro. In questo quadro si inserisce la crescita del glamping, modello che combina il contatto con la natura con comfort, servizi ed esperienze personalizzate. Il report «Glamping Market Size & Trends, 2025» stima in 3,79 miliardi di dollari il valore del mercato globale del glamping nel 2025, con una possibile crescita oltre i 7,8 miliardi entro il 2033 e un tasso medio annuo vicino al 9,5%.

Hospitality rinnova la partnership con Faita Federcamping

Hospitality e Faita Federcamping confermano la collaborazione nell’ambito di Outdoor Boom, l’area espositiva dedicata all’ospitalità all’aria aperta. «L'interesse che stiamo registrando già in questa prima fase di avvicinamento all'edizione 2027 rappresenta un segnale molto significativo, e conferma la fiducia delle aziende in Hospitality e il ruolo strategico che la manifestazione riveste per l'intera filiera Horeca», dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi

«In un mercato in continua trasformazione, il nostro obiettivo è offrire agli operatori non soltanto uno spazio di incontro e di business, ma anche occasioni concrete di confronto, aggiornamento e ispirazione, capaci di accompagnare l’evoluzione del settore». Per Albarelli, l’ospitalità open air è uno dei comparti più dinamici del turismo contemporaneo. «Attraverso iniziative come i Best Camping Village Awards, vogliamo valorizzare le strutture che stanno contribuendo a ridefinire i modelli dell’accoglienza outdoor premiando progetti in grado di coniugare qualità dei servizi, accessibilità, sostenibilità e attenzione sempre più personalizzata all’esperienza degli ospiti».

Best Camping Village Awards, due nuove categorie

A Hospitality 2027 torna anche il Best Camping Village Awards, contest ideato da Teamwork e Hospitality per premiare le strutture che si distinguono per qualità, capacità innovativa e attenzione alle nuove esigenze del turismo outdoor. Dopo la prima edizione, il premio porta a dieci le categorie complessive, grazie all’introduzione di Identità Territoriale e Ospitalità Pet Friendly. La prima è dedicata alle strutture che valorizzano il patrimonio locale attraverso esperienze autentiche, mentre la seconda riguarda le realtà che hanno sviluppato servizi e soluzioni per gli ospiti che viaggiano con animali domestici.

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Le candidature sono gratuite e aperte a campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali con sede in Italia fino al 30 ottobre 2026. Ogni struttura può concorrere in un massimo di tre categorie. La valutazione sarà affidata a una giuria di esperti del turismo con competenze nell’ambito dell’ospitalità outdoor. Tra i componenti figurano Mauro Santinato, Presidente di Teamwork, e Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. La giuria prenderà in considerazione la qualità dei servizi e delle strutture, insieme alla capacità di offrire un’esperienza distintiva, innovativa e coerente.

Marco Parisi Giovanna Voltolini, group exhibition manager di Riva del Garda Fierecongressi