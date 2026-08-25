Dal 13 al 22 novembre il centro storico di Perugia si trasforma ancora una volta in una cioccolateria a cielo aperto: torna Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che da più di 30 anni conquista milioni di visitatori italiani e internazionali, di cui Italia a Tavola sarà media partner. Il claim scelto per la 32° edizione è "Fate Dolci": un invito a vivere il cioccolato in maniera attiva e creativa; non soltanto degustarlo, ma sperimentarlo, condividerlo e interpretarlo attraverso esperienze che coinvolgono tutte le età!

"Fate Dolci" è il claim dell'edizione 2026 di Eurochocolate

Professionisti, bambini e appassionati potranno partecipare a un ricco programma di attività, laboratori e degustazioni. Per i più piccoli e le loro famiglie, il “Fate Lab”, in via Mazzini, sarà uno spazio in cui il cioccolato prenderà forma grazie alla creatività e alle mani dei bambini. Gli adulti potranno invece partecipare, presso lo spazio di via Alessi del LAB Luisa Annibale Base, a degustazioni guidate, abbinamenti tra vino, grappa e diverse tipologie di cioccolato, oltre a masterclass e showcooking.

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Eurochocolate 2026, il cioccolato diventa un’esperienza da creare

Grande spazio anche a Eurochocolate World, il collettivo che riunisce oltre 30 tra i migliori produttori bean-to-bar provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno avranno l’opportunità di raccontarsi e far degustare i propri prodotti a curiosi e appassionati, grazie a uno spazio dedicato e ben riconoscibile all’interno del Chocolate Show.

Durante Eurochocolate Perugia diventa la capitale del cioccolato

Sarà un’occasione per incontrare il pubblico di Eurochocolate e condividere le proprie storie, insieme alle curiosità legate alla raccolta delle materie prime e ai metodi di lavorazione. Il tutto sarà accompagnato da appuntamenti di degustazione guidata all’interno del LAB Luisa Annibale Base.

La Calabria sarà la prima Regione Ospite di Eurochocolate 2026

La Regione Calabria sarà la prima protagonista del nuovo progetto di Eurochocolate, in qualità di «Regione Ospite» della manifestazione. La partecipazione viene definita dal comparto regionale come una opportunità strategica per l’agroalimentare calabrese, grazie alla possibilità di valorizzare a livello internazionale le produzioni del territorio. Il paniere della Calabria, con eccellenze come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, trova nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione. La presenza a Eurochocolate offrirà inoltre alle imprese dolciarie e artigianali una vetrina commerciale, contribuendo alla promozione del brand «Calabria Straordinaria» e al legame tra prodotti locali e turismo esperienziale.

In questo video, il successo dell'edizione 2025 di Eurochocolate

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Eurochocolate e il Museo Città del Cioccolato trasformano Perugia nella capitale del cacao

In oltre trent’anni di storia, Eurochocolate si è affermato come l’appuntamento più atteso dai golosi di tutto il mondo, capace di trasformare Perugia nella capitale mondiale del cioccolato. Un’esperienza non soltanto per gli amanti del cioccolato, ma per tutti coloro che credono che un prodotto identitario possa diventare il filo conduttore di un racconto territoriale autentico e di qualità. Perché oggi il cioccolato non è soltanto un’eccellenza gastronomica: è un linguaggio universale capace di creare relazioni, generare conoscenza e valorizzare i territori.

Diversi incontri per approfondire il mondo del cioccolato a Eurochocolate 2026