13-22 NOVEMBRE
“Fate Dolci”: Eurochocolate invita tutti a mettere le mani nel cioccolato
A Perugia torna Eurochocolate con la 32ª edizione: degustazioni, laboratori, produttori bean-to-bar e nuove esperienze. Il claim "Fate Dolci" invita direttamente il pubblico a creare il cioccolato con le proprie mani
Dal 13 al 22 novembre il centro storico di Perugia si trasforma ancora una volta in una cioccolateria a cielo aperto: torna Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che da più di 30 anni conquista milioni di visitatori italiani e internazionali, di cui Italia a Tavola sarà media partner. Il claim scelto per la 32° edizione è "Fate Dolci": un invito a vivere il cioccolato in maniera attiva e creativa; non soltanto degustarlo, ma sperimentarlo, condividerlo e interpretarlo attraverso esperienze che coinvolgono tutte le età!
Professionisti, bambini e appassionati potranno partecipare a un ricco programma di attività, laboratori e degustazioni. Per i più piccoli e le loro famiglie, il “Fate Lab”, in via Mazzini, sarà uno spazio in cui il cioccolato prenderà forma grazie alla creatività e alle mani dei bambini. Gli adulti potranno invece partecipare, presso lo spazio di via Alessi del LAB Luisa Annibale Base, a degustazioni guidate, abbinamenti tra vino, grappa e diverse tipologie di cioccolato, oltre a masterclass e showcooking.
Eurochocolate 2026, il cioccolato diventa un’esperienza da creare
Grande spazio anche a Eurochocolate World, il collettivo che riunisce oltre 30 tra i migliori produttori bean-to-bar provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno avranno l’opportunità di raccontarsi e far degustare i propri prodotti a curiosi e appassionati, grazie a uno spazio dedicato e ben riconoscibile all’interno del Chocolate Show.
Sarà un’occasione per incontrare il pubblico di Eurochocolate e condividere le proprie storie, insieme alle curiosità legate alla raccolta delle materie prime e ai metodi di lavorazione. Il tutto sarà accompagnato da appuntamenti di degustazione guidata all’interno del LAB Luisa Annibale Base.
La Calabria sarà la prima Regione Ospite di Eurochocolate 2026
La Regione Calabria sarà la prima protagonista del nuovo progetto di Eurochocolate, in qualità di «Regione Ospite» della manifestazione. La partecipazione viene definita dal comparto regionale come una opportunità strategica per l’agroalimentare calabrese, grazie alla possibilità di valorizzare a livello internazionale le produzioni del territorio. Il paniere della Calabria, con eccellenze come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, trova nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione. La presenza a Eurochocolate offrirà inoltre alle imprese dolciarie e artigianali una vetrina commerciale, contribuendo alla promozione del brand «Calabria Straordinaria» e al legame tra prodotti locali e turismo esperienziale.
In questo video, il successo dell'edizione 2025 di Eurochocolate
Eurochocolate e il Museo Città del Cioccolato trasformano Perugia nella capitale del cacao
In oltre trent’anni di storia, Eurochocolate si è affermato come l’appuntamento più atteso dai golosi di tutto il mondo, capace di trasformare Perugia nella capitale mondiale del cioccolato. Un’esperienza non soltanto per gli amanti del cioccolato, ma per tutti coloro che credono che un prodotto identitario possa diventare il filo conduttore di un racconto territoriale autentico e di qualità. Perché oggi il cioccolato non è soltanto un’eccellenza gastronomica: è un linguaggio universale capace di creare relazioni, generare conoscenza e valorizzare i territori.
Ed è proprio a Perugia che questo linguaggio continua a trovare la sua espressione più completa anche grazie alla recente inaugurazione del Museo Città del Cioccolato, il più grande Museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, che sorge negli spazi dell’ex Mercato Coperto, nel centro della Città di Perugia. Tutte le informazioni e il programma completo di Eurochocolate si possono trovare sul sito ufficiale della manifestazione.