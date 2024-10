Lombardia, Veneto e Trento insieme per la promozione del turismo del Garda

Da "GardaLo!", che sta per Garda Lombardia, a "Garda-Garda": l'anno prossimo nascerà infatti l'entità turistica destinata a raggruppare Lombardia, Veneto e la provincia autonoma di Trento. A dare l'annuncio è stato il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, che a Gardone Riviera ha tenuto a battesimo un nuovo accordo di reciproca collaborazione fra Garda Musei, Consorzio Turistico Lago di Garda Lombardia e Comunità del Garda. Tutti e tre insieme per fare squadra, creando così una sorta di "dream team" per la promozione dell'offerta culturale lacustre.

Il lago di Garda unisce le forze: nasce una nuova realtà turistica

GardaLo diventa Garda-Garda: un progetto ambizioso per valorizzare il lago

«Un sogno che si realizza. Quando 15 anni fa arrivai qui da Siena - ha ricordato Guerri -, scoprii che vi erano più campanili in riva al Benaco che in tutto il senese». Con questa intesa si va oltre ogni campanilismo. «Superiamo le divisioni del passato - ha detto la presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini. Faremo rete per valorizzare soprattutto i nostri grandi e spesso sconosciuti giacimenti culturali». Dalla collaborazione per eventi culturali condivisi, allo sviluppo di attività per diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi luoghi storici, in collaborazione con le scuole e le università, fino allo sviluppo di progetti multimediali rivolti a turisti italiani e stranieri, sempre più in aumento.

A proposito di progetti multimediali, mercoledì 2 ottobre verrà presentato in contemporanea al Vittoriale e al Maxxi di Roma "L'abbraccio" in 5G. Grazie alle tecnologie di ultimissima generazione, la piattaforma consentirà di far dialogare in tempo reale i due musei, regalando ai visitatori un'esperienza fisica e digitale insieme, dalla Prioria della casa del Vate ad alcune sale del modernissimo museo romano. «D'Annunzio sarebbe assai felice - ha sottolineato Guerri - di questa grande innovazione tecnologica che "trasporterà" il Vittoriale in ogni parte del mondo».