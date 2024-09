Gardaland Oktoberfest: divertimento bavarese a misura di famiglia

Cosa c’è di meglio che immergersi nell’atmosfera di un festival come l’Oktoberfest senza lasciare l’Italia? Beh, Gardaland ci è riuscita alla grande, trasformando il suo parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, in un angolo di Baviera! Fino al 29 settembre, l’Oktoberfest di Gardaland non è solo un appuntamento, ma una vera e propria esperienza multisensoriale che unisce divertimento, spettacoli, cibo delizioso e, naturalmente, tanta birra. Se vi siete persi il primo weekend, non disperate, perché c’è ancora tempo per scoprire uno degli eventi più attesi dell’autunno!

Gardaland Oktoberfest porta la Baviera in Italia

Benvenuti al Gardaland Oktoberfest: il viaggio inizia con una cascata di coriandoli

L’esperienza parte già dai cancelli d’ingresso, dove un maestoso Welcome Show accoglie i visitatori con la celebre cerimonia della spillatura. Qui, una gigantesca botte di birra sovrasta i cancelli e, con un countdown che fa salire la suspense, riversa una pioggia di coriandoli e stelle filanti sui presenti. Un inizio con i fiocchi che fa subito capire che Gardaland non fa le cose a metà: l’Oktoberfest sarà una festa indimenticabile.

Non ci si limita a decorazioni e dettagli scenografici, perché l’intero parco è avvolto dall’atmosfera bavarese. Giganteschi bretzel, balle di fieno e lunghissime tavolate fanno da sfondo a una miriade di attrazioni e show che non lasciano spazio alla noia. È come essere catapultati a Monaco di Baviera, ma con il vantaggio di trovarsi nel parco tematico più famoso d’Italia!

Birra, birra e ancora birra: a Gardaland quando la degustazione è un’esperienza

Ovviamente, non sarebbe Oktoberfest senza la birra. Ma Gardaland non si accontenta di offrire solo un boccale di schiumosa birra artigianale: ha creato un’autentica Beer Experience su misura. Per l’occasione, oltre alla birra esclusiva "Heineken Original – Olanda", sono state selezionate tre birre particolari che è possibile degustare nei punti principali del parco. E che selezione!

Birra Messina Vivace , una bionda fresca e agrumata, perfetta per dissetarsi durante una giornata intensa di avventure.

, una bionda fresca e agrumata, perfetta per dissetarsi durante una giornata intensa di avventure. Ichnusa Ambra Limpida , una lager dal carattere deciso, con un delicato retrogusto erbaceo, ideale per chi vuole gustare una birra dal sapore forte.

, una lager dal carattere deciso, con un delicato retrogusto erbaceo, ideale per chi vuole gustare una birra dal sapore forte. Schmucker Export, una lager morbida e leggermente aromatica che si sposa alla perfezione con piatti più robusti, come arrosti e formaggi.

Un vero paradiso per gli amanti della birra, con degustazioni che attraversano i viali del parco, permettendo ai visitatori di sorseggiare la loro bevanda preferita mentre si godono le attrazioni o si perdono negli spettacoli.

Il cibo bavarese? A Gardaland è una festa per il palato

E non finisce qui: insieme alla birra, l’Oktoberfest di Gardaland porta in tavola un autentico tripudio di sapori bavaresi, con menu pensati per tutti i gusti. Dai panini ripieni di delizie teutoniche, come il panino Laugen con salsiccia e porchetta, ai piatti tradizionali come gli spätzle, fino a proposte più creative come il birramisù, un dolce che unisce la classica cremosità del tiramisù all’inconfondibile gusto della birra.

Il parco si trasforma in un vero e proprio viaggio gastronomico, con tappe culinarie sparse tra i vari punti ristoro, dove gli chef di Gardaland hanno dato il meglio per offrire piatti unici. Il menu spazia dal Tomino cremoso ricoperto di speck alla griglia al più audace Alpen Smash, un doppio smash burger con pane alle patate e provola affumicata che, vi assicuro, non ha nulla da invidiare alle migliori birrerie bavaresi.

Cosa sarebbe Gardaland senza i suoi incredibili spettacoli? Anche l’intrattenimento si veste a tema Oktoberfest, con show itineranti, come il coinvolgente Oktoberfest Folk Trio o l’imperdibile Alle Zusammen… Prosit, una festa ambulante che attraversa tutto il parco, animata dai personaggi più amati dai bambini. Ogni giorno, alle 13:30 e alle 19, lo show si conclude in Piazza Jumanji con una performance che farà ballare grandi e piccini.

Per i più piccoli, l’incanto continua con lo spettacolo di magia Magische Magie al Teatro della Fantasia, un viaggio magico che mescola tradizione bavarese e incantesimi, regalando momenti unici e sorprendenti.

E per chi non si accontenta? C'è il pacchetto soggiorno di Gardaland Resort

Gardaland non si ferma mai, e per chi desidera prolungare l’esperienza, il parco offre dei pacchetti soggiorno imperdibili nei suoi magici hotel. Grazie a uno sconto fino al 20%, si può scegliere tra il Gardaland Hotel, il Gardaland Adventure Hotel e il Gardaland Magic Hotel, tutti tematici e perfetti per una vacanza in famiglia. Nel pacchetto è incluso non solo il pernottamento, ma anche i biglietti per il parco e il SEA LIFE Aquarium, con il secondo giorno di ingresso gratuito. Un’occasione perfetta per vivere a pieno l’atmosfera festosa senza preoccuparsi del tempo che scorre troppo in fretta.

In sintesi, il Gardaland Oktoberfest è una vera e propria esplosione di divertimento, sapori e musica che trasforma il parco in una festa bavarese a misura di famiglia. Dalla birra artigianale alle specialità culinarie, passando per gli spettacoli coinvolgenti, non manca nulla per vivere una giornata all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Se non avete ancora prenotato, non aspettate troppo: le risate e i brindisi vi aspettano!