Dalla selvaggina alla pizza gourmet: Menù a Dolomiti Horeca

Si preannuncia un autunno carico di novità per Menù, storica azienda di Medolla (Mo) specializzata nella produzione di specialità alimentari per la ristorazione. Dal 6 all’8 ottobre, l’azienda sarà protagonista della quarta edizione di Dolomiti Horeca, la fiera dedicata al mondo dell’ospitalità e della ristorazione in montagna, che si terrà a Longarone, in provincia di Belluno. Un appuntamento cruciale per il settore, soprattutto per gli operatori del turismo rurale e dell’ospitalità alpina, dove il cibo di qualità rappresenta un pilastro fondamentale.

Menù porta a Dolomiti Horeca i sapori di montagna

Tradizione montana e cucina d'eccellenza per Menù a Dolomiti Horeca

Per Menù, la partecipazione a Dolomiti Horeca rappresenta un’occasione importante per mettere in mostra il proprio catalogo di prodotti, che da anni accompagna ristoranti, hotel, bar e pizzerie in tutta Italia. In particolare, la fiera sarà un palcoscenico ideale per celebrare la cucina di montagna, con piatti ispirati alla tradizione gastronomica alpina, come il Gulash, il Capriolo in Salmì e il Cervo alle Erbe Fini. Queste specialità incarnano i sapori genuini della cucina d’altura, dove la semplicità degli ingredienti locali si sposa con una preparazione ricercata, capace di esaltare ogni dettaglio.

Tra le proposte di punta dell’azienda, spiccano anche i condimenti che portano l’essenza delle montagne italiane nel piatto: dal Sugo alla Boscaiola al Ragù di Cinghiale al Barolo Docg, senza dimenticare il vasto assortimento di funghi, che va dai pregiati porcini ai finferli e ai funghi misti di bosco. Queste referenze celebrano non solo la ricchezza della tradizione culinaria delle Dolomiti, ma anche l'attenzione di Menù per la qualità e l'autenticità degli ingredienti.

Dolomiti Cup: Menù e l'innovazione nel mondo della pizza

Uno dei momenti più attesi della fiera sarà la Dolomiti Cup, un campionato dedicato al mondo della pizza, organizzato dall’associazione Quattro Spicchi Team Academy. Menù sarà sponsor di questo evento, che si prefigge l'obiettivo di far emergere le realtà più innovative del settore, in un percorso che culminerà con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Pizza con Porcinfinito, Gransalsa di porro e guanciale cotto affumicato

Menù si conferma un partner ideale per i pizzaioli grazie a un’ampia gamma di farciture, che include non solo le tradizionali basi pomodoro, ma anche verdure, funghi, salse e creme. Tra i prodotti più apprezzati ci sono il Frulloro, un frullato extrafine di pomodoro fresco, e il Porcinfinito, un’esclusiva a base di porcini trifolati che non richiede sgocciolamento, pensata per garantire una copertura ottimale su ogni pizza. Questi ingredienti sono stati studiati non solo per esaltare il gusto, ma anche per semplificare il lavoro in cucina, riducendo i tempi di preparazione senza compromettere la qualità.

Un’altra innovazione significativa è rappresentata dalla linea Asettico, una tecnologia brevettata da Menù che permette di conservare al meglio le qualità organolettiche degli ingredienti, riducendo al contempo gli sprechi. Inoltre, la linea Evolution Fresh, composta da pesti e salse di altissima qualità, è pensata per impreziosire le pizze gourmet con sapori autentici e originali.

Un autunno ricco di eventi per Menù

La fiera Dolomiti Horeca non sarà l’unico evento che vedrà protagonista l’azienda emiliana. Dopo Longarone, Menù parteciperà anche alla fiera Hotel di Bolzano (21-24 ottobre) e al Campionato mondiale di Pizza Piccante di Scalea (22-23 ottobre). Il viaggio proseguirà poi verso il sud Italia, dove l’azienda sarà presente all’AgroGePaCiok di Lecce (9-13 novembre) e al Campionato mondiale della Pizza Doc di Paestum (12-14 novembre), consolidando la sua posizione come leader nel settore della ristorazione.