Scopri 8 usanze imperdibili per vivere Halloween alla maniera irlandese

Halloween, come lo conosciamo oggi, ha radici profonde che affondano nel cuore del folklore irlandese e celtico. Questa celebrazione non è solo una festa moderna fatta di costumi e dolcetti, ma una tradizione antichissima, nata oltre duemila anni fa tra i Celti dell'Irlanda. In un’epoca in cui le notti autunnali si allungavano, le comunità celebravano il Samhain, la festa che segnava la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno, quando si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti fosse più sottile. Oggi, in Irlanda, Halloween è una celebrazione che combina queste antiche credenze con la cultura moderna, e il risultato è una delle feste più affascinanti e suggestive del mondo. Ecco 8 usanze irlandesi che ti faranno scoprire l'autentico spirito di Halloween.

1. Samhain: l’antenato di Halloween

Prima che Halloween diventasse quello che conosciamo, i Celti celebravano il Samhain il 31 ottobre. Questa festa segnava la fine dell’anno agricolo e l’inizio del freddo invernale. Si credeva che, in questa notte, il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti fosse così sottile che gli spiriti potevano attraversarlo. Per proteggersi dalle forze maligne, i Celti accendevano enormi falò e si travestivano con maschere e costumi realizzati con pelli di animali o paglia, nel tentativo di confondere e allontanare gli spiriti maligni.

Oggi, questa antica tradizione è ancora celebrata in Irlanda in modo speciale. Il Púca Festival, che si tiene ad Athboy e Trim, nella contea di Meath, riporta in vita l'atmosfera magica e misteriosa di Samhain. Durante questo festival, viene acceso un fuoco cerimoniale, proprio come facevano i Celti, per celebrare il legame con gli antenati. È un momento emozionante, che riporta alla memoria le antiche credenze celtiche e il rispetto per il mondo spirituale.

Pu´ca Festival, Trim Castle, contea di Meath

2. Il potere del falò

Uno degli elementi più emblematici di Samhain è il falò, un simbolo di protezione e purificazione. Nelle antiche comunità celtiche, i druidi accendevano enormi fuochi attorno ai quali la popolazione si riuniva per tenere lontane le anime maligne. I fuochi domestici venivano spenti e poi riaccesi usando le braci del falò comune, un gesto che si credeva portasse fortuna e benessere per l’anno successivo.

Ancora oggi, molte comunità in Irlanda organizzano falò per Halloween, mantenendo viva questa antica tradizione. Il Púca Festival, ad esempio, ripropone questa usanza celtica con una cerimonia spettacolare che richiama migliaia di visitatori.

3. Jack-o'-Lantern: dalle rape alle zucche

La celebre usanza di intagliare Jack-o'-Lantern ha origini irlandesi, ma non erano le zucche le protagoniste della tradizione. In Irlanda, si usavano le rape, abbondanti dopo il raccolto autunnale. Secondo la leggenda, un fabbro di nome Jack tentò di ingannare il diavolo e, come punizione, fu condannato a vagare per l'eternità con una rapa scavata e una fiamma all'interno a illuminargli la strada.

Se vuoi vedere un esempio autentico di queste rape intagliate, puoi visitare il National Museum of Ireland a Castlebar, nella contea di Mayo, dove è esposta una rapa "fantasma" risalente al 1900.

4. Giochi del raccolto: divertimento e premonizioni

I giochi tradizionali di Halloween in Irlanda sono strettamente legati alla stagione del raccolto e alle premonizioni. Uno dei giochi più popolari è l’apple bobbing, in cui i partecipanti devono afferrare con i denti una mela galleggiante in una bacinella d'acqua. Si credeva che la prima persona a riuscirci si sarebbe sposata presto.

Un altro gioco tradizionale è lo snap apple, dove una mela viene appesa a un filo e deve essere afferrata con la bocca. Anche in questo caso, il successo del gioco era legato alla fortuna e al futuro della persona.

5. I piatti della fortuna: Barmbrack e Colcannon

Le antiche usanze di Halloween in Irlanda coinvolgono anche la gastronomia, con piatti che predicono il futuro. Il Barmbrack, un dolce simile a un pane arricchito di frutta secca, è il re della tavola di Halloween. Prima della cottura, nel Barmbrack vengono nascosti vari oggetti simbolici: un anello, che predice un matrimonio entro l’anno; una moneta, simbolo di ricchezza; o uno straccio, che invece preannuncia povertà. Ogni persona attende con ansia di scoprire il proprio destino tagliando una fetta.

Il dolce Barmbrack (Foto: Barmbrack loughneaghartisans)

Un altro piatto tipico di Halloween è il Colcannon, un cremoso purè di patate con cavolo e cipolle. Anche in questo piatto possono essere nascosti oggetti di buon auspicio, rendendolo parte integrante delle tradizioni della festa.

6. Costumi e la tradizione di "Dolcetto o scherzetto"

Travestirsi e andare di casa in casa a chiedere "dolcetto o scherzetto" è una tradizione che ha origini molto antiche in Irlanda. Un tempo, travestirsi era visto come un modo per proteggersi dagli spiriti vaganti durante la notte di Samhain. I costumi avevano lo scopo di confondere i fantasmi, impedendo loro di riconoscere i vivi.

Un luogo ideale per immergersi nelle tradizioni di Halloween è il Bunratty Castle and Folk Park, dove ogni anno, durante l’ultimo fine settimana di ottobre, si tengono numerose attività legate alla festa. Qui, si può vivere l’esperienza autentica di Halloween, con costumi tradizionali e giochi per tutte le età.

7. I vampiri irlandesi e il Principe delle Tenebre

L'Irlanda ha dato i natali a Bram Stoker, l'autore del celebre romanzo "Dracula", ma il folklore irlandese è ricco di figure vampiriche ben prima della comparsa del Conte Dracula. La leggenda della Dearg Due, una bellissima donna maledetta che si nutre del sangue degli uomini, è solo uno dei molti racconti spaventosi che fanno parte delle tradizioni di Halloween.

Se sei un fan di Dracula, il Bram Stoker Festival, che si tiene a Dublino ogni anno a fine ottobre, è un evento da non perdere. Qui, potrai esplorare le influenze che hanno ispirato il celebre autore e scoprire il lato più oscuro dell’Irlanda.

8. Halloween attraversa l’Atlantico

Nel XIX secolo, molti immigrati irlandesi portarono le loro tradizioni di Halloween negli Stati Uniti. Fu proprio grazie a loro che la festa si diffuse in America, dove alcune usanze si trasformarono. Ad esempio, al posto delle rape, negli USA si iniziarono a intagliare le zucche, più grandi e facili da lavorare. Oggi, la zucca è diventata il simbolo di Halloween in tutto il mondo.

Se vuoi vivere l'esperienza autentica di questa tradizione, il Pumpkin Festival a Newcastle, nella contea di Down, offre laboratori di intaglio delle zucche e altre attività legate a Halloween, riportando in vita lo spirito delle antiche celebrazioni irlandesi.

Halloween in Irlanda è molto più che una semplice notte di travestimenti e dolcetti. È una festa che conserva millenni di storia e tradizioni celtiche, un viaggio nelle antiche credenze che hanno dato vita a una delle celebrazioni più amate nel mondo. Che si tratti di intagliare una rapa, accendere un falò o gustare una fetta di Barmbrack, vivere Halloween in Irlanda significa immergersi in un’atmosfera magica e senza tempo.