Agriturismo tra green e intelligenza artificiale: cosa piace ai turisti

Ad AgrieTour 2024, il Salone nazionale dedicato all’agriturismo e all’agricoltura multifunzionale di Arezzo (fino al 27 ottobre), è emerso come l’agriturismo italiano stia trasformando l’esperienza dei viaggiatori grazie a tecnologie digitali avanzate e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Il rapporto annuale dell’Osservatorio AgrieTour rileva che per oltre il 76% delle strutture agrituristiche, l'essere "green" è un valore aggiunto capace di attrarre un numero crescente di turisti in cerca di autenticità e contatto con la natura. Parallelamente, il 50% degli agriturismi italiani sta introducendo soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza delle proprie attività, dalla gestione intelligente delle risorse idriche all’agricoltura di precisionei.

Gli agriturismi italiani in equilibrio tra sostenibilità e intelligenza artificiale

Gli agriturismi sempre più green

Nel dettaglio, come detto, con un campione di oltre 3mila agriturismi e 110 tour operator, lo studio rivela che oltre il 76% delle strutture considera la sostenibilità un importante incentivo per attrarre turisti: la scelta di diventare più “green” risulta essere una leva competitiva chiave per attirare visitatori sensibili ai temi ambientali. A sottolineare l’importanza delle pratiche green, il 73,6% degli agriturismi ha implementato misure di risparmio energetico. Tra queste, troviamo:

Pannelli solari per la produzione di energia elettrica (25% delle strutture).

per la produzione di energia elettrica (25% delle strutture). Illuminazione a LED o altre tecnologie a basso consumo (29%).

o altre tecnologie a basso consumo (29%). Sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana (13%).

L’Intelligenza artificiale nell’agriturismo

La tecnologia AI rappresenta il tema centrale dell’edizione 2024 di AgrieTour, con il motto “Agri@Intelligence” che esplora il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore agricolo e turistico. Secondo il report, il 50% delle imprese intervistate utilizza già o sta per adottare strumenti di intelligenza artificiale. Gli ambiti principali includono:

Agricoltura di precisione : monitoraggio e mappatura GPS per ottimizzare le risorse.

: monitoraggio e mappatura GPS per ottimizzare le risorse. Gestione intelligente dell’acqua : sistemi di irrigazione che riducono gli sprechi.

: sistemi di irrigazione che riducono gli sprechi. Decision-making data-driven: grazie alla raccolta di dati, è possibile prendere decisioni agronomiche più efficaci.

Il profilo dell’Agriturista e le Sue Preferenze

Dall’analisi emerge anche il profilo del moderno agriturista, che preferisce vacanze in campagna per relax, benessere e contatto con la natura. Gli agriturismi offrono l’opportunità di sperimentare soggiorni destagionalizzati, con il 12,5% delle visite nei mesi non estivi. Tra le modalità di prenotazione, è significativa la tendenza alla disintermediazione: circa il 75% dei clienti contatta direttamente la struttura, segno di un turismo “fai da te” che apprezza il rapporto diretto con gli ospiti.

I principali fattori che spingono i turisti a scegliere una vacanza in agriturismo includono:

Ricerca di un luogo sicuro e tranquillo , ma non isolato.

, ma non isolato. Cibo e cucina locale , per una vera esperienza di convivialità.

, per una vera esperienza di convivialità. Contatto con gli agricoltori locali , che crea un’atmosfera autentica.

, che crea un’atmosfera autentica. Possibilità di scoprire i territori rurali e partecipare a esperienze culturali e gastronomiche.

La cucina rurale dei giovani chef

La giornata di venerdì 25 ottobre ha visto anche la prima edizione del Contest Agri&School – Next Generation, che ha messo alla prova gli studenti degli istituti alberghieri toscani. Organizzato in collaborazione con l’Unione Regionale cuochi toscani, il concorso ha coinvolto scuole come l’Isis Giorgio Vasari di Figline e Incisa Valdarno, vincitore per “il miglior lavoro di squadra”. Gli studenti hanno presentato piatti ispirati alla cucina rurale italiana, dimostrando creatività e conoscenza dei prodotti locali.

La giornata conclusiva di AgrieTour offrirà diverse iniziative che spaziano dalla degustazione dei mieli locali all’Aperivoil, un aperitivo dedicato all’olio extravergine d’oliva organizzato con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e Vetrina Toscana. I visitatori potranno anche prendere parte a un pranzo contadino curato dall’Unione Regionale Cuochi Toscani, che proporrà una rivisitazione della cucina toscana domenicale.

AgrieTour 2024: la fiera di riferimento per l’agriturismo Italiano

AgrieTour, patrocinato dal ministero dell’Agricoltura e delle foreste, conferma Arezzo come punto di riferimento per l’agriturismo e l’agricoltura multifunzionale in Italia. La 22ª edizione della manifestazione ribadisce il ruolo centrale dell’agriturismo come motore per la sostenibilità e l’economia rurale, offrendo una vetrina per le eccellenze italiane e favorendo un dialogo costruttivo tra le aziende agricole e il pubblico.

AgrieTour 2024 vuole, dunque, lasciare un messaggio chiaro: l’agriturismo italiano, con l’aiuto delle tecnologie moderne e un impegno crescente verso la sostenibilità, si sta preparando per un futuro in cui ambiente, autenticità e innovazione rappresentano i valori chiave per attrarre nuovi visitatori e promuovere il turismo sostenibile in Italia.