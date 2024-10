Gelato al gusto di... evasione fiscale: all'Elba non dichiarati 250mila euro

La Guardia di Finanza di Portoferraio (Li), sull'Isola d'Elba, ha scovato una maxi evasione fiscale da parte di una rinomata gelateria locale. A seguito di un controllo partito da un'anomalia patrimoniale, le Fiamme Gialle hanno intrapreso un'indagine accurata che ha portato alla luce oltre 250mila euro non dichiarati e violazioni Iva per un valore di 60mila euro.

Maxi evasione fiscale: nei guai una gelateria dell'Isola d'Elba

La discrepanza tra il volume d'affari dichiarato e la realtà dell'attività economica ha insospettito i finanzieri, spingendoli a effettuare verifiche incrociate tra documenti fiscali, contabili ed extracontabili, che hanno svelato una situazione ben diversa da quella ufficialmente riportata.

Cosa rischiano i proprietari della gelateria sull'isola d'Elba?

Ora i proprietari della gelateria rischiano pesanti conseguenze. Le sanzioni per evasione fiscale possono arrivare fino al doppio del tributo evaso, cui si aggiungono gli interessi e possibili ripercussioni penali in caso di frode. Un campanello d'allarme per molte attività commerciali della zona e un monito per chi opera nel comparto turistico e gastronomico, poiché le autorità stanno sempre più intensificando i controlli per garantire correttezza fiscale e rispetto della legalità, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale.