Horeca: a Hospitality il contest per le startup che migliorano l'inclusività

Il futuro dell'Horeca punta sempre più all'innovazione, accessibilità e inclusività con la call Startup for Hospitality, un'iniziativa lanciata da "We Make Future", evento internazionale dedicato all'innovazione, e Hospitality - Il salone dell'accoglienza, fiera leader per il comparto dell'hotellerie e della ristorazione in Italia. Un contest che si rivolge alle startup con progetti innovativi volti a migliorare l'accessibilità dei servizi di accoglienza, contribuendo così alla costruzione di un'ospitalità aperta a tutti. La call, aperta fino al 10 dicembre, offre una visibilità di rilievo, dando alle startup selezionate la possibilità di presentare il proprio progetto alla fiera Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, che si terrà dal 3 al 6 febbraio 2025 nel quartiere fieristico di Riva del Garda (Tn). Un'occasione preziosa che non si limita a un confronto diretto con oltre 20mila operatori professionali e più di 850 aziende del comparto, ma offre un palcoscenico privilegiato per amplificare il valore dell'accessibilità nel nel turismo e nell'Horeca.

Startup for Hospitality: una call per un futuro Horeca sempre più accessibile e inclusivo

«Siamo felici di aprire questa iniziativa con la collaborazione della principale fiera internazionale dell'Horeca in Italia che, come noi, condivide la visione di un futuro in cui l'innovazione e l'imprenditorialità sono a supporto del bene comune - spiega Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF. Da sempre infatti con WMF sosteniamo che l'innovazione, e dunque anche l'imprenditoria innovativa, abbia senso solo se applicata per produrre impatto positivo sulla società tutta. Anche questa call vuole supportare concretamente quei progetti che si pongono questo importante obiettivo, mettendoli in connessione con molteplici attori chiave per un loro ulteriore sviluppo».

Startup for Hospitality: le aziende vincitrici parteciperanno a We Make Future

Le finaliste selezionate avranno l'opportunità di presentarsi nella giornata d'apertura, il 3 febbraio, davanti a un pubblico di professionisti e stakeholder di primo piano nel panorama dell'ospitalità. Inoltre, le startup vincitrici saranno invitate a partecipare anche alla prossima edizione di WMF - We Make Future, in programma dal 4 al 6 giugno 2025 a BolognaFiere, evento che, con i suoi oltre 70mila partecipanti provenienti da 90 Paesi, 700 espositori e più di 3mila startup coinvolte nella scorsa edizione, rappresenta una vetrina unica per l'imprenditoria innovativa e per l'intero ecosistema tecnologico globale. Questo ulteriore traguardo permetterà alle startup vincitrici di espandere ulteriormente la loro visibilità, presentando le proprie soluzioni non solo a livello nazionale ma anche a un pubblico internazionale.

Concentrandosi sull'inclusività e l'accessibilità, Startup for Hospitality non è solo una competizione per idee innovative, ma una spinta verso l'evoluzione del settore dell'ospitalità in chiave più equa, aperta e senza barriere. Il contesto è quello del crescente interesse verso soluzioni che rendano i servizi di accoglienza accessibili a un pubblico più ampio, in linea con l'obiettivo di garantire un'esperienza inclusiva per tutti i viaggiatori. I progetti che si candidano al contest sono valutati non solo per il potenziale impatto sulla clientela con esigenze speciali ma anche per la capacità di integrare sostenibilità e innovazione, elementi chiave per un comparto in rapida evoluzione come quello dell'ospitalità.

Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi

«In un settore in continua evoluzione come quello dell'ospitalità, servono conoscenze e competenze sempre più sofisticate. Per questo, Hospitality 2025, in collaborazione con WMF - We Make Future festival acceleratore di cultura, formazione e innovazione, lancia un contest dedicato alle startup che operano nell'Horeca - sottolinea Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore della fiera Hospitality. Vogliamo dare spazio all'ingegno e alla creatività invitando giovani aziende a partecipare e premiando le migliori idee che promuovono l'accessibilità, l'inclusività e la sostenibilità nel settore. Siamo convinti che l'innovazione generi valore per tutti e che la tecnologia, per avere un impatto reale, debba essere guidata dall'abilità e dalla competenza umana».

Startup for Hospitality: criteri di selezione e modalità di partecipazione

La Startup for Hospitality ricerca soluzioni tecnologiche che migliorino l'accesso e l'usabilità di servizi e spazi per le persone con disabilità o esigenze particolari, promuovendo un'esperienza inclusiva e senza barriere in hotel, ristoranti e altri luoghi di accoglienza. Le candidature verranno valutate da un comitato composto dai referenti di WMF - We Make Future e Hospitality, Il Salone dell'Accoglienza, in base a criteri come la competenza del team, lo stadio di sviluppo, il grado di innovazione, la realizzabilità e l'impatto sociale del progetto.

Per candidarsi, è sufficiente compilare il form online entro il 10 dicembre 2024!