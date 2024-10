The Mole, il nuovo caffè letterario di Ancona di Marco e Alessia Moroder

Un luogo che nel capoluogo dorico ancora non c'era. Immerso in uno spazio di solito adibito a mostre d'arte ed eventi culturali nasce con lo scopo di dare voce alla letteratura che si fonda sull'uso sapiente delle parole. Sul saperle plasmare per raccontare idee, emozioni, concetti. Sulla capacità di far dialogare lingue diverse per creare suggestioni universali. Mole, in inglese, significa talpa. Un piccolo e buffo animale che non va in letargo ma è solito rifugiarsi nella sua tana per allontanarsi dal rumore e dal clamore esterno, per proteggersi, per ritrovare quella dimensione nella quale sentirsi profondamente a suo agio. Dopo ore di lavoro, si concede il meritato riposo. Nella mente di Marco e Alessia Moroder, giovani eredi della celebre famiglia di vignaioli sul Monte Conero e fondatori dell'Ankon Benefit Company società che ha sviluppato il progetto, il The Mole è esattamente questo: una tana confortevole, nel cuore del polo museale ed artistico più importante di Ancona, la Mole Vanvitelliana, all'interno della quale si incontrano alcuni dei piaceri più soavi, per la mente ed il corpo.

Il nuovo The Mole di Ancona

Caffè, libri, coworking e... sostenibilità al The Mole

Gli spazi del Foyer Orfeo Tamburi interpretano una partitura in tre atti: il caffè - nel quale si fondono proposte locali a proposte internazionali attraverso un menu con ingredienti a km zero e bio interpretati secondo un gusto moderno e libero da confini, arricchito da miscele di caffè di estrema qualità e una drink list pensata per gli esteti del bere -, la libreria - realizzata in partnership con Fogola, nota e storica libreria anconetana - e il coworking - nel quale si potrà lavorare nella più totale calma, in un ambiente sicuramente propedeutico alla creatività. Estrema attenzione anche alla sostenibilità, tra i valori fondanti che una benefit company deve perseguire: fin da subito il locale è plastic free supporter.

I caffè del The Mole 1/3 La libreria del The Mole 2/3 Il The Mole di Ancona è plastic free supporter 3/3 Previous Next

Domenica 27 ottobre il The Mole ha ufficialmente aperto le sue porte, riscontrando grande partecipazione. «Durante tutto l'evento c'è stato un flusso costante di persone curiose ed interessate - raccontano Alessia e Marco Moroder. Dal taglio del nastro con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, all'ultima nota suonata da Mark Zitti e i fratelli Coltelli, non c'è stato un solo secondo in cui il The Mole non fosse vivo e pulsante. C'era una meravigliosa atmosfera, densa di aspettative e di desiderio di capirne di più. È stato tutto esattamente come avremmo voluto, meglio di come ci eravamo immaginati. Per questo vogliamo davvero dire grazie a chiunque sia passato, per un saluto veloce o per godersi tutto il pomeriggio insieme a noi. E a tutti i nostri partner. Siamo certi che questo sia solo l'inizio!».

Il The Mole vuole diventare un punto di riferimento per Ancona

Il The Mole è pensato per diventare un punto di riferimento per la vita di Ancona, grazie anche ad un calendario eventi che è già in fermento. Il concept è delineato per creare uno spazio da vivere sotto molteplici punti di vista, offrendo sia qualcosa in più a chi visita le mostre che qualcosa di diverso a chi cerca occasioni per vivere la città.

The Mole

Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio 28 - 60121 Ancona

Tel 351 4188023