Chi saranno i nuovi Celebrity Chef? Vip pronti a sfidarsi da Borghese

Il countdown è iniziato. Alessandro Borghese è pronto a riaccendere i fornelli di "Celebrity Chef", il cooking show che lo ha consacrato come uno dei volti più amati del piccolo schermo. A partire dal 7 ottobre, in prima visione, dal lunedì al venerdì (alle 19:10) su TV8, andranno in onda le nuove puntate dello show, registrate tra le atmosfere romantiche di Venezia e l'eleganza di Milano.

Chef Moreno Cedroni, Marisa Laurito e chef Alessandro Borghese

Chi saranno i nuovi Celebrity Chef?

Il copione, vincente, si ripete: vip provenienti da mondi diversi si sfidano ai fornelli, mettendo alla prova le loro abilità culinarie. A contendersi il titolo di "Celebrity Chef" saranno numerosi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Tra i primi sfidanti troviamo coppie come Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Nina Palmieri e Andrea Agresti, Licia Colò e Liala Antonino, Antonio Orefice e Artem; Alan Friedmann e Antonio Caprarica.

I giudici di Celebrity Chef

Accanto ad Alessandro Borghese, a giudicare le performance dei vip, ci saranno de giudici d'eccezione. A Venezia, al fianco dello chef, troveremo la vulcanica e ironica Marisa Laurito e lo stellato Moreno Cedroni, noto per la sua cucina creativa e innovativa. A Milano, invece, la giuria sarà composta da Maddalena Fossati, direttore de "La cucina italiana", e Andrea Aprea, chef stellato dell'omonimo ristorante milanese.

Celebrity Chef, il format non cambia

Il format del programma - giunto alla quarta edizione - rimane invariato con chef Alessandro Borghese, che aggiunge i suoi voti a quelli dei due giurati. Ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 0 a 3. Ogni celebrity appartiene alla brigata bianca o a quella nera. I commensali in sala votano, invece, a maggioranza: alla celebrity che ha cucinato meglio va una stella. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista l’ambito titolo di Celebrity Chef della serata.