Le star dell'Nba come Jordan e Johnson nel bicchiere da Gramm Cafè

Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Shaquille O'Neal… I grandi nomi dell'era d'oro dell'Nba, il popolarissimo campionato professionistico di basket statunitense, tornano protagonisti a Milano. Non su un parquet, questa volta, ma... in una drink list. Nello specifico, la nuova drink list lanciata pochi giorni fa dal Gramm Cafè, cocktail bar sul Naviglio Grande ben noto agli appassionati di mixology e non solo. Che, per l'occasione, ha rivoluzionato non tanto il suo approccio alla miscelazione, sempre basata su ricerca e cultura dei grandi classici, quanto il modo di presentare i suoi drink, puntando proprio sui miti del basket americano.

Le star dell'Nba nella nuova drink list di Gramm Cafè

Gramm Cafè, le star dell'Nba per comunicare la mixology

«Quella dei Navigli non è una zona 'facile': tanta movida, tanti turisti, ma gli appassionati di cocktail rappresentano solo una piccola parte della clientela» ci spiega Niccolò Mazzucchelli, co-titolare del Gramm col fratello Giacomo e la moglie Eda Akman. «Così, per attrarre l'attenzione sul fatto che cocktail non significa necessariamente Spritz - prosegue - abbiamo deciso di creare una drink list su un tema 'super pop' e accattivante quale l'Nba e i suoi personaggi degli anni '90, vere star a livello mondiale. L'idea ha funzionato: già nei primi giorni, la nuova lista ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico». Tre dei nuovi cocktail sono intitolati a giocatori dei Chicago Bulls, la franchigia più rappresentativa di quegli anni (Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman) e poi ci sono Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Patrick Ewing, Karl Malone, Larry Bird e Magic Johnson. Nove drink (tutti proposti a 11 euro) contemporanei («nessun beverone da discoteca, il richiamo agli anni '90 e solo nel tema conduttore della lista» precisa Mazzucchelli) e di facile bevuta, fra signature e twist on classic. Tre dei quali possono essere richiesti anche in versione analcolica.

L'interno di Gramm Cafè a Milano

Così come il tema scelto, anche grafica e contenuti del menu sono studiati per conquistare l'attenzione del pubblico "generalista" e sempre più internazionale che affolla i locali dei Navigli: dietro la cover colorata (sulla quale gli appassionati della palla a spicchi si divertiranno a riconoscere gli indimenticabili volti di tante leggende dell'Nba), ogni cocktail è presentato in maniera essenziale, chiara e immediata, anche se solo in inglese, accompagnato dall'immagine del giocatore da cui prende il nome. «Per non disorientare il cliente che non ha particolari conoscenze di cocktail e distillati - continua il co-titolare e bar manager - abbiamo inserito solo le informazioni strettamente necessarie, facilmente comprensibili anche da chi non ha dimestichezza con l'inglese: di ogni drink sono indicati gli ingredienti di base, le note gustative e il bicchiere. E se qualcuno avesse dubbi o volesse saperne di più, il personale è in grado di approfondire ogni dettaglio».

Gramm Cafè: cocktail di ricerca e classici

Facilità di bevuta e semplicità nella presentazione non significano banalità nella preparazione, tutt'altro. Basta vedere le ricette di alcuni dei cocktail più richiesti al debutto della nuova lista, caratterizzate da ingredienti ricercati e tecniche complesse. Come il Karl Malone, una variante chiarificata dell'Espresso Martini (drink molto popolare soprattutto fra la clientela anglofona) basata su un fat wash di gin con olio di caffè e su Frangelico, o il Dennis Rodman, twist del Paloma con liquore alla pesca, sciroppo di miele e verjus (disponibile anche senz'alcool), o ancora il Patrick Ewing, interpretazione del classico Gin Tonic con palo santo, pompelmo, basilico e spirulina. E come il Michael Jordan, di cui mostriamo la preparazione in fondo a questo articolo.

Ovviamente la miscelazione "storica" trova spazio anche in questo menu, che nell'ultima pagina riporta una selezione dei classici più richiesti (10-12 euro, con l'eccezione di Spritz e mocktail, a 9 euro), ma viene accontentata ogni richiesta "fuori lista". A completare il tutto, una scelta di vini e birre, compresa la Golden Ale del birrificio artigianale livornese Clandestino. Per l'aperitivo, i drink arrivano accompagnati da olive, noccioline, grissini e taralli.

Lo Spritz in bottiglia di Gramm Cafè

Ma non è tutto. Fra le novità recenti del Gramm ce n'è una fuori menu, pronta anche a uscire dalle mura del locale sul Naviglio: il Gramm Spritz. Spiega Mazzucchelli: «Lo Spritz è sempre stato richiestissimo, al punto che la sua preparazione era diventata un po' troppo ripetitiva. Così abbiamo deciso di proporne una versione alternativa, più ricercata, con 20 ml di liquore al mandarino, 20 ml di cordiale al basilico chiarificato home made, 20 ml di sciroppo d'arancia e un top di soda e prosecco. La vendiamo a 6 euro, meno dello Spritz classico». E soprattutto, grazie alla collaborazione con Tripstillery, presto il Gramm Spritz sarà disponibile anche come ready-to-drink in bottiglia da 70 cl. «I clienti potranno acquistarlo nel locale e portarlo a casa, anche se il primo motivo che ci ha spinto a dare vita a questa operazione è la necessità di standardizzare la produzione e ridurre tempi e costi di servizio di questo drink. In un secondo momento potremmo anche proporlo in formati da viaggio, ideale per i turisti stranieri».

Il Gramm Cafè in breve



Inaugurato nel luglio 2018 dai fratelli Giacomo e Niccolò Mazzuchelli con la moglie di quest'ultimo, Eda Akman, il Gramm Cafè ha subito conquistato uno spazio di tutto rilievo nella scena notturna milanese. Dietro il bancone c'è oggi proprio Niccolò, classe '86: trasferitosi da Carrara a Milano per studiare architettura d'interni, dopo essersi specializzato in progettazione di ristoranti e bar lascia il lavoro per seguire la passione per la miscelazione, studiando da autodidatta con la moglie Eda.

Gramm Cafè: Niccolò Mazzuchelli ed Eda Akman

Anche se non è un secret bar, entrare nel Gramm è come fare un salto negli anni del Proibizionismo, fra oggetti di recupero ed elementi d'arredo vintage: grammofono, specchi, fotografie, mongolfiere colorate che circondano il bancone in legno e caratterizzano l'atmosfera delle due eleganti salette interne, 30 posti a sedere cui se ne aggiungono una sessantina nel dehors. Un posto accogliente e intimo, in cui fermarsi in qualsiasi momento della giornata, tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 2 di notte, per colazione, una pausa o un aperitivo/post-dinner tra amici.

La ricetta del Michael Jordan di Gramm Cafè



Ingredienti:

30 ml green cordial

10 ml osmosi di fragola

30 ml Altamura infuso earl grey

30 ml Altamura infuso fragola

Wash con Latte intero & cioccolato bianco (1/4 ratio)

Garnish: avanzo di fragola dall'osmosi essiccato