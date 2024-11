Mama Shelter sbarca sul lago di Como: il nuovo hotel aprirà nel 2026

Novità in arrivo sul lago di Como. Nel 2026, nel cuore della città, aprirà Mama Shelter Lake Como, un hotel che promette di unire ospitalità, design e divertimento in uno scenario mozzafiato. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Ennismore, Zanklon Capital ed Extendam.

Mama Shelter arriva a Como: un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità

In occasione della presentazione del nuovo hotel, Cedric Gobilliard, brand chief operating officer di Mama Shelter, ha spiegato: «Mama Shelter Lake Como - nostra seconda destinazione in Italia dopo l'apertura di Roma nel 2021 - porterà il suo stile allegro e irriverente in questa città incantevole, dove regnano eleganza e bellezza naturale. E come tutti gli hotel Mama, anche Mama Shelter Lake Como sarà aperto alla gente del posto, invitata a vivere gli spazi dell'hotel dalla mattina alla sera, e a riunirsi qui in famiglia».

Ecco come sarà il nuovo Mama Shelter di Como

La struttura offrirà 150 camere, incluse 21 suite, con spazi pensati per accogliere ospiti di ogni età. Mama Shelter punta a creare un ambiente informale e conviviale, dove i visitatori potranno condividere esperienze e stringere nuove amicizie. Non mancheranno proposte originali come sale karaoke, eventi settimanali e angoli dedicati ai meeting.

Mama Shelter sbarca a Como: 150 camere, ristoranti, bar e tanto divertimento

La ristorazione sarà un punto forte dell'offerta, con quattro spazi distinti. Oltre al ristorante principale e al bar, ci sarà il Café Gelato per una pausa golosa, un rooftop bar perfetto per gli aperitivi e un ristorante esclusivo per gli ospiti, situato a bordo piscina. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi in un'area wellness, godendo di una vista panoramica sul lago.

Cosa sapere su Mama Shelter

Fondato da Serge Trigano e dai suoi due figli, Jérémie e Benjamin, il brand Mama Shelter è un inno alla vitalità - conveniente, irriverente, popolare, sfacciato e sexy, che offre ai propri ospiti veri rifugi urbani. Proprio come una madre che si prende cura dei suoi figli, Mama si prende cura dei suoi viaggiatori. Dopo l'apertura del primo Mama Shelter Paris Est sono seguiti gli hotel di Marsiglia, Lione, Bordeaux, Los Angeles, Praga, Belgrado, Tolosa, Lille, Londra, Paris West, Lussemburgo, Roma, Lisbona, Parigi La Défense, Rennes, Digione e Nizza. Le future aperture includono Dubai, Casablanca, Città del Capo e Amsterdam.