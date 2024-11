Mama Shelter Roma accoglie Gianfranco Pecchioli come nuovo chef

Per Mama Shelter Roma si apre un nuovo capitolo con l'arrivo dello chef Gianfranco Pecchioli. Con alle spalle una lunga esperienza in ristoranti di alto profilo e stellati della capitale, Pecchioli è pronto a guidare la brigata di cucina del Mama con una visione che fonde la creatività con il rigore della tradizione. Il nuovo menu è un omaggio alla cucina italiana, rielaborata con un approccio moderno, rispettoso della filiera corta e della qualità degli ingredienti.

Gianfranco Pecchioli, nuovo chef di Mama Shelter Roma

Gli ambienti di Mama Shelter Roma - tra cui "Il giardino d'inverno", "Il giardino d'estate", "Il rooftop" e "La pizzeria" - rappresentano ormai un punto di riferimento nella scena romana, offrendo spazi in cui i piatti si fondono con un'atmosfera vivace e ricercata, fra musica dal vivo, dj set, aperitivi in terrazza, pranzi di lavoro e brunch. L'arrivo di Pecchioli segna un'evoluzione che mira a rafforzare l'identità culinaria del locale con un'offerta ampia e versatile, capace di attrarre sia i palati più tradizionali sia quelli in cerca di nuove suggestioni gastronomiche.

La storia di Gianfranco Pecchioli, nuovo chef di Mama Shelter Roma

Romano e con un Master in Food&Beverage Management conseguito all'Università Luiss, Gianfranco Pecchioli ha costruito il suo percorso collaborando con alcuni dei più noti chef della scena internazionale, come Heinz Beck (La Pergola), Albert Adrià (Enigma Concept) e Anthony Genovese (Il Pagliaccio). Prima di approdare a Mama Shelter Roma, è stato chef de cuisine al Pastificio San Lorenzo e sous chef executive all'Anantara Palazzo Naiadi. «Dopo aver lavorato per tanti anni nella ristorazione ed aver accumulato esperienze di spessore, mi sento ora pronto per questa nuova avventura», commenta Pecchioli. «La mia idea di cucina si sposa perfettamente con la filosofia Mama di una gastronomia divertente e appagante, dove ogni piatto è preparato da me e dai ragazzi della mia brigata come per essere servito ai nostri amici e alla nostra famiglia. D'altra parte, se non si cucina con amore, è meglio non cucinare».

Il menu autunnale di chef Gianfranco Pecchioli da Mama Shelter Roma

Il menu autunnale ideato dal nuovo chef è un viaggio che esplora i sapori della tradizione, con una chiara attenzione all'inclusività: piatti vegetariani, vegani e senza glutine trovano spazio accanto alle proposte più classiche, in un insieme che punta a ridurre gli sprechi e a valorizzare ogni parte degli ingredienti utilizzati. L'approccio creativo e sostenibile di Pecchioli emerge sin dagli antipasti, dove i sapori romani si fondono con influenze lontane, come nel maritozzo ripieno di baccalà mantecato con cipolla rossa in agrodolce o nelle crocchette di jamón con maionese al pimenton. Per i primi, Pecchioli propone un'ampia selezione di paste fresche, come le orecchiette alla crema di cime di rapa con alici, stracciatella e crumble di pane piccante, o le fettuccelle al ragù bianco di vitello e castagne affumicate. Spiccano inoltre il flan di zucca con amaretto e cremoso al parmigiano e la zuppa di fagioli e legumi con salvia e rosmarino, piatti che raccontano un'autentica ricerca di sapori e consistenze, in equilibrio fra classicità e innovazione.

Il ristorante Mama Shelter Roma

Tra i secondi, accanto ai più tradizionali pescato del giorno con salsa bernese e manzo bbq, il nuovo menu offre creazioni come la crema di patate con uovo pochè, funghi e castagne saltate, e un trancio di bacca sedano rapa con pane agli agrumi e fondo di pesce. Per concludere, i dolci firmati dal pastry chef Tommaso Gallo spaziano dal tiramisù ai gelati artigianali, fino a creazioni più elaborate come la Tarte Tatin alle pere e la cheesecake alla vaniglia e pompelmo rosa, che chiudono il pasto con una nota dolce e sofisticata. Anche "La Pizzeria", guidata da Luca Vessecchia, si allinea al tema del nuovo menu, reinterpretando la tradizione romana attraverso pizze come "La Carbonara", con base bianca, pepe, guanciale, dressing carbonara e pecorino grattugiato, senza dimenticare le classiche, realizzate con ingredienti di altissima qualità.

Mama Shelter Roma

Via Luigi Rizzo 20 - 00136 Roma

Tel 06 94538900