Alla Leopolda di Firenze torna Bto: ecco il programma completo

È tutto pronto per l'edizione 2024 di Be Travel Onlife (Bto), in programma il 27 e 28 novembre a Firenze. L'evento è focalizzato sulle nuove frontiere del turismo, con particolare attenzione all'integrazione delle tecnologie emergenti, dell'intelligenza artificiale e alla sostenibilità. Un appuntamento che rappresenta un'occasione di aggiornamento per i professionisti del comparto, che si confronteranno su come questi temi stiano ridefinendo l'ospitalità e la gestione delle destinazioni turistiche.

L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi centrali a Bto 2024

Il programma completo di Bto

Ecco di seguito il programma della due giorni di Firenze di Bto:

27 novembre

La prima giornata di BTO si apre con sessioni di approfondimento sulle dinamiche tra marketing digitale e nuove tecnologie. Gianluca Fiorelli e Alessandra Farabegoli esploreranno l'intersezione tra intelligenza artificiale, SEO ed email marketing, un tema cruciale per l'evoluzione delle strategie di comunicazione nel turismo. In contemporanea, il panel "BTO Young Speaker" coinvolgerà giovani esperti che discuteranno le sfide e le opportunità per le destinazioni turistiche, evidenziando l'importanza del coinvolgimento giovanile. Altro punto focale della mattinata è l’incontro in Hall #3, dove si presenteranno i dati sullo sviluppo del turismo in Toscana con l’intervento di esperti locali, a partire dal direttore scientifico di Bto Francesco Trapinassi e dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Bto 2024 si terrà alla Leopolda di Firenze

Ornella D'Alessio e altri specialisti si concentreranno sul tema della sostenibilità turistica, mentre Giovanni Pizzolante e Paola Sucato discuteranno delle sfide che la ristorazione dovrà affrontare per adattarsi alle nuove esigenze operative, sempre con uno sguardo alla sostenibilità. Un altro appuntamento significativo della giornata sarà il panel "BTO Women: Felicità" che metterà in luce il ruolo delle donne nel turismo. Nel pomeriggio si ragionerà quindi sull’impatto delle nuove tecnologie nell’ospitalità, ma anche di turismo caseario e delle sfide del turismo enogastronomico.

28 novembre

Il secondo giorno dell'evento proseguirà con discussioni sulle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nel settore. Uno dei primi panel del amttino esaminerà diverse esperienze per analizzare come l’offerta HoReCa nelle destinazioni turistiche si adatti ai cambiamenti della domanda e alle evoluzioni del posizionamento delle destinazioni sul mercato. Ad intervenire, insieme ad Andrea Casadei, Linda Causin, Saverio Mucci e Valentina Picca Bianchi, anche il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini. La ristorazione turistica è influenzata da vari fattori, tra cui il tipo di destinazione, le specifiche esigenze dei turisti e i segmenti di mercato a cui si rivolge. Ogni località presenta caratteristiche uniche che determinano le preferenze gastronomiche e i servizi offerti. L’interazione tra HoReCa e turismo è strettamente legata al profilo del pubblico, che varia in base alla destinazione, e ciò impatta direttamente sull’esperienza complessiva del cliente, con ricadute importanti anche sulla qualità e sulla tipologia dell’offerta gastronomica. Un'altra sessione significativa da Rosa Balzan e Monica Besomi discuteranno le migliori pratiche internazionali di turismo sostenibile.

Nel corso della giornata, si parlerà anche di innovazioni nell'ospitalità e del ruolo crescente degli influencer nel marketing turistico. Stefania Giampalmo e Clara Zanardi esploreranno come le strategie degli influencer stiano modificando il panorama delle destinazioni turistiche. Contemporaneamente, Andrea Casadei e Linda Causin analizzeranno l’importanza dell'offerta enogastronomica nel valorizzare le peculiarità dei territori. Nel pomeriggio, l'evento si concluderà con incontri che affronteranno la promozione del turismo enogastronomico in Italia, come il panel "Aromi d’Italia", e altre sessioni dedicate alla regolamentazione del settore e alla protezione degli operatori turistici.