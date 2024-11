San Giovanni d'Asso: "Mostra Mercato del Tartufo Bianco" e una cucina stellata

San Giovanni d'Asso, borgo storico incastonato nel cuore della campagna senese, si conferma una delle capitali italiane del tartufo. Parte del comune di Montalcino, ospita la 38ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, un evento che spicca per autenticità e organizzazione. Qui, più che i commercianti, sono le associazioni dei tartufai a dominare, con un forte impegno nel promuovere il tartufo a centimetro zero.

Il tartufo bianco alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d'Asso

Circondato da roverelle, ulivi e vigneti, San Giovanni d'Asso crea un perfetto intreccio di sapori, unendo tartufo, olio e vino in un’esperienza gastronomica unica.

Tra gli ospiti d'eccezione di questa edizione, spicca lo chef Romano Gordini, alla guida del ristorante La Parolina, stellato Michelin da 17 anni e situato ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. Lo chef ha sottolineato l'importanza di utilizzare tartufo fresco e di stagione, servito al cospetto del cliente per esaltarne la naturalezza. "Meglio offrire un piatto al tartufo bianco fresco e spendere qualche euro in più, garantendo la qualità e l'identità del prodotto locale", ha dichiarato Gordini, riferendosi ai tartufi Sangiovannesi, Senesi e Toscani.

Gordini ha poi svelato il piatto indiscusso al tartufo e il suo piatto del cuore. La semplicità del tagliolino all’uovo, burro d’affioramento e tartufo fresco di giornata rappresenta l’essenza della sua cucina. Tuttavia, il suo "piatto del cuore" resta legato alle sue origini romagnole: un tortellino alla Cinta Senese con tartufo, che nel suo ristorante diventa una sintesi perfetta di tradizione e innovazione.

Per lo chef, l’arte della cucina non si ferma alla tecnica: la narrazione e il servizio impeccabile completano ogni piatto, trasformandolo in un’esperienza memorabile.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi non è solo un omaggio al tartufo, ma un tributo alla cultura gastronomica toscana, dove ogni piatto racconta una storia, intrecciando tradizione e sogno.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it