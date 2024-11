Atelier Moessmer, Da Vittorio e Le Calandre sul podio dei migliori 1000 ristoranti

La Liste, la rinomata classifica gastronomica globale, ha appena svelato la lista 2025 dei 1000 migliori ristoranti del mondo, e l'Italia è rappresentata tra le migliori strutture culinarie a livello mondiale, con due locali - l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler e Da Vittorio - al secondo posto e Le Calandre a completare il podio. Oltre alla classifica, i premi speciali offrono uno spunto sul futuro della ristorazione, celebrando la sostenibilità, l'arte culinaria e i nuovi talenti straordinari. E anche tra i premi individuali si tingono di tricolore grazie a Langosteria di Enrico Buonocore che conquista il Game Changer Award e ad Aurora Storari, pastry talent di Hémicycle a Parigi.

La Liste, il podio

Sono 9 i locali ad aver ottenuto il punteggio massimo (99.50) nella La Liste 2025 dei Top 1000 ristoranti, di cui due francesi altrettanti statunitensi e uno da Svizzera, Regno Unito, Hong Kong, Giappone e Germania. Al secondo posto (punteggio di 99.00), ben due italiani: l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico (Bz) e Da Vittorio di Brusaporto (Bg), insieme ad altri 9 locali. Sempre 11 i ristoranti che completano il podio, tra cui Le Calandre di Rubano (Pd).

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Sia il ristorante di Niederkofler che quello di Max Alajmo erano stati inseriti anche nella lista 51-100 dei World's 50 Best Restaurants, rispettivamente al 52° e 51° posto, mentre Da Vittorio non era stato inserito nei primi 100. Il miglior ristorante italiano ai 50 Best 2024, il Lido 84 (12°), invece non figura sul podio de La Liste, anche se ha ottenuto un punteggio di 96.00, meno di Uliassi, Piazza Duomo e Reale che ai 50 Best figuravano sì tra i migliori al mondo, ma dietro al ristorante di Gardone Riviera (Bs).

Da Vittorio

Un quadro ancora differente, emerge ancora dalla 50 Top Italy, dove l'Atelier Moessmer è "solo" 15° e Da Vittorio addirittura assente, mentre Le Calandre avevano ottenuto un'ottima sesta piazza. Osteria Francescana, il miglior ristorante d'Italia per la graduatoria di Top Italy, invece, non si è riconfermata ne La Liste, a riprova ulteriore di come le classifiche siano influenzati da criteri troppo soggettivi e volubili, e di quanto rischiano di creare confusione.

Le Calandre

La Liste, il podio 2025

Punteggio 99.50

Cheval Blanc by Peter Knogl - Grand Hôtel Les Trois Rois, Basilea (Svizzera) - 99.50

Guy Savoy, Parigi (Francia)

LEnclume - Simon Rogan, Grange-over-Sands (Regno Unito)

La Vague d'Or - Le Cheval Blanc, Saint-Tropez (Francia)

Le Bernardin, New York (Usa)

Lung King Heen - Hong Kong

Matsukawa, Minato-ku (Giappone)

Schwarzwaldstube, Baiersbronn (Germania)

SingleThread, Healdsburg (Usa) Punteggio 99.00

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (Bz)

Caprice at the Four Seasons, Hong Kong

Da Vittorio, Brusaporto (Bg)

L'Ambroisie, Parigi (Francia)

L'Assiette Champenoise, Tinqueux (Francia)

Le Louis XV - Alain Ducasse, Monaco

Martín Berasategui, Lasarte-Oria (Spagna)

Plénitude, Paris (Francia)

Régis et Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le-Froid (Francia)

Robuchon au Dôme -, Macao

Victors Fine Dining by Christian Bau, Perl (Germania) Punteggio 98.50

Aqua, Wolfsburg (Germania)

Daniel, New York (USA)

El Celler de Can Roca, Girona (Spagna)

Frantzén, Stoccolma (Svezia)

Georges Blanc, Vonnas (Francia)

Kei, Parigi (Francia)

Le Calandre, Rubano (Pd)

Obauer, Werfen (Austria)

Sazenka, Minato-ku (Giappone)

Sushi Saito, Minato-ku (Giappone)

Troisgros - Le Bois sans Feuilles, Ouches (Francia)

La Liste, Italia protagonista

La cucina italiana continua a essere un simbolo di eccellenza sulla scena globale, con diversi ristoranti che si sono classificati tra i migliori nella classifica di La Liste. In totale sono 98 i locali inclusi tra i migliori mille di questa classifica, di cui 9 tra i migliori 100 e ben tre sul podio: l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bz) e Da Vittorio a Brusaporto (Bg) si sono piazzati in seconda piazza, mentre Le Calandre di Rubano (Pd) ha raggiunto il terzo posto.

Aurora Storari ed Enrico Buonocore

Langosteria di Enrico Buonocore, situato a Milano ha vinto il prestigioso Game Changer Award per la sua capacità di adattarsi e prosperare in diversi mercati gastronomici. Buonocore è riuscito a creare un'esperienza culinaria rivoluzionaria che va oltre i confini geografici: il suo concept incentrato sui frutti di mare, ora esteso a livello internazionale in città come St. Moritz, Londra e Miami, La pasticcera italiana Aurora Storari è stata premiata per il suo lavoro presso Hémicycle a Parigi con il New Pastry Talent Award. Il suo approccio creativo alla pasticceria, in particolare la sua esperienza Aura, offre agli ospiti un viaggio sensoriale che va oltre la tradizionale esperienza del dessert.

La Liste, i 98 ristoranti italiani presenti

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (Bz)

Da Vittorio, Brusaporto (Bg)

Le Calandre, Rubano (Pd)

Piazza Duomo, Alba (Cn)

Reale, Castel di Sangro (Aq)

Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (Mn)

Osteria Francescana, Modena

Villa Crespi, Orta San Giulio (No)

Casa Perbellini - 12 Apostoli, Verona

Enrico Bartolini - Mudec, Milano

La Pergola, Roma

Quattro Passi, Nerano

Uliassi, Senigallia (An)

Lido 84, Gardone Riviera (Bs)

Castel Fine Dining, Tirolo (Bz)

Il Pagliaccio, Roma

Madonnina del Pescatore, Senigallia (An)

Antica Colonna Reale, Cervere (Cn)

Danì Maison, Ischia (Na)

Ciccio Sultano Duomo, Ragusa

Enoteca Pinchiorri, Firenze

La Peca, Lonigo (Vi)

DO, Cornaredo (Mi)

Seta, Milano

Arnolfo

Casa Vissani

Del Cambio

Il Piccolo Principe, Viareggio (Lu)

Torre del Saracino, Vico Equense (Na)

Krèsios, Telese (Ca)

Agli Amici dal 1887, Udine

George, Napoli

LOlivo, Anacapri (Na)

Terra, Sarentino (Bz)

Andrea Aprea, Milano

Da Caino, Montemerano (Gr)

La Madia, Licata (Ag)

Antica Osteria da Cera, Lughetto (Ve)

Glam Enrico Bartolini, Venezia

Miramonti lAltro, Concesio (Bs)

Piccolo Lago, Verbania

Taverna Estia, Brusciano (Na)

Villa Feltrinelli, Gargnano (Bs)

Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

Magnoli, Cesenatico (Fc)

Andreina, Loreto (An)

Della Gioconda, Gabicce Monte (Pu)

Enoteca La Torre, Roma

La Trota, Rivodutri (Ri)

Villa Elena, Bergamo

daGorini, San Piero in Bagno (Fc)

Guido, Fontanafredda (Pn)

Harrys Piccolo, Trieste

I Tenerumi, Vulcanello (Me)

Idylio by Apreda, Roma

LArgine a Vencò, Dolegna del Collio (Go)

San Domenico, Imola (Bo)

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense (Na)

La Tana Gourmet, Asiago (Vi)

Locanda del Sant'Uffizio Enrico Bartolini, Cioccaro di Penango (At)

Verso Capitaneo, Milano

Acquolina, Roma

Imàgo - Hotel Hassler, Roma

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (Rm)

Tre Olivi, Laura (Sa)

Gourmetstube Einhorn - Hotel Stafler, Freienfeld bei Sterzing (Bz)

Peter Brunel, Arco (Tn)

Dina, Gussago (Bs)

Lorenzo, Forte dei Marmi (Lu)

Luisl Stube - Schlosswirt Forst, Lagundo (Bz)

Piazzetta Milu, Castellammare di Stabia (Na)

St. George by Heinz Beck, Taormina (Me)

Prezioso, Castel Verruca (Bz)

Berton, Milano

Kuppelrain, Ketselbell-Tschars (Bz)

Lux Lucis - Hotel Principe Forte dei Marmi, Forte dei Marmi (Lu)

Materia, Cernobbio (Co)

Romano, Viareggio (Lu)

All'Enoteca, Canale (Cn)

Anna Stuben, Ortisei (Bz)

Campo del Drago, Castiglion del Bosco (Si)

Glass Hostaria, Roma

Quadri, Venezia

Contraste, Milano

Hyle, San Giovanni in Fiore (Cs)

Venissa, Venezia

Santa Elisabetta, Firenze

Atman - Villa Rospigliosi, Loc. Spicchio - Lamporecchio (Pt)

La Rei Natura, Serralunga d'Alba (Cn)

Zum Löwen , Tesimo (Bz)

Colline Ciocare, Acuto (Fr)

Luisa Gourmet, Montagna (Bz)

Acquerello, Fagnano Olona (Va)

Aqua Crua, Barbarano Vicentino (Vi)

Cracco, Milano

Johannesstube taste nature, Nova Levante (Bz)

Indaco - Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno (Na)

Casa Maria Luigia, Modena

La Liste, italia protagonista anche dei trend globali

La cucina italiana si è affermata a livello globale grazie a un'offerta che abbraccia sia l'autenticità della tradizione popolare che l'eccellenza della gastronomia di lusso. Da un lato, trattorie e pizzerie offrono piatti semplici ma di alta qualità, a prezzi accessibili, che hanno reso la cucina italiana amata e diffusa in tutto il mondo. Dall'altro, i ristoranti di alta gamma rappresentano l'evoluzione più raffinata della cucina mediterranea, con proposte creative e sofisticate che reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea. Questa dualità consente alla cucina italiana di soddisfare una vasta gamma di palati ed esigenze, mantenendo un equilibrio tra accessibilità e innovazione.

Un’importante tendenza è la vegetalizzazione con menu vegetariani e vegani che diventano creazioni centrali

La cucina coreana è in forte ascesa grazie al soft power culturale e a un'offerta autentica e accessibile, che ha conquistato un pubblico globale. La cucina cinese, al contrario, soffre di una percezione internazionale negativa, spesso ridotta a versioni di bassa qualità che non riflettono la sua ricchezza culturale. La cucina indiana, infine, sta emergendo sulla scena mondiale con ristoranti moderni e di lusso che valorizzano la diversità delle tradizioni regionali. Un'importante tendenza è la "vegetalizzazione", con menu vegetariani e vegani che diventano creazioni centrali, coniugando gusto e responsabilità ecologica. Parallelamente, la cottura su fuoco a legna sta tornando in auge, riscoperta per il suo sapore autentico e l'effetto scenografico. La fermentazione, ormai ampiamente adottata, aggiunge profondità e complessità ai piatti, mentre la mixologia gastronomica sta trasformando gli abbinamenti, con cocktail, infusi e kombucha che spesso sostituiscono il vino.

Il settore della ristorazione sta attraversando una fase difficile, con chiusure massicce: il 16% dei ristoranti nella categoria "cucina d'eccellenza" di La Liste ha chiuso, principalmente a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi energetici. Un altro fattore critico è l'insoddisfazione dei clienti, causata dall'introduzione di menù standardizzati che riducono la scelta e portano a una crescente frustrazione, generando una percezione di mancanza di piacere. Per rispondere a questa crisi, molti ristoranti stanno adattando la loro offerta, introducendo piatti più semplici e accessibili per ristabilire un legame autentico con i clienti. Gli chef, inoltre, devono affrontare la sfida di coniugare l'eccellenza culinaria con una gestione economica oculata, equilibrando creatività e sostenibilità finanziaria.

La Liste, quale futuro per la gastronomia

La gastronomia si sta trasformando, puntando su piacere e autenticità, dove l'esperienza del cliente ha più valore rispetto ai riconoscimenti formali. L'ingresso di Guy Savoy nell'Académie des Beaux-Arts segna un momento storico: per la prima volta, la gastronomia viene ufficialmente riconosciuta come una delle arti maggiori. Questo sottolinea che la haute cuisine è sia arte che fonte di piacere accessibile. Secondo La Liste, i programmi tv hanno cambiato il modo in cui il pubblico scopre e apprezza la gastronomia, creando un legame emotivo diretto con gli chef. Questo approccio mediatico influenza le scelte dei clienti più delle tradizionali recensioni critiche. I grandi gruppi di lusso e hotel stanno trasformando il panorama gastronomico grazie a risorse e strategie di marketing sofisticate. I ristoratori indipendenti, per competere, devono reinventarsi, puntando su format più intimi o modelli ibridi che preservano l'indipendenza creativa.

La cucina italiana ha conquistato il mondo grazie a trattorie e pizzerie accessibili, aprendo la strada alla haute cuisine

La cucina italiana ha conquistato il mondo grazie a trattorie e pizzerie accessibili, aprendo la strada alla haute cuisine. Il sushi sta passando da cibo veloce a proposta di lusso, mentre la cucina coreana è in crescita grazie alla sua autenticità e al soft power culturale. La cucina cinese fatica a ottenere il riconoscimento internazionale che merita, mentre quella indiana sta emergendo con ristoranti di lusso che esaltano le tradizioni regionali. La gastronomia si sta orientando verso menù vegetariani e vegani, trasformando le restrizioni in opportunità creative. La cottura a legna viene riscoperta per il suo fascino ancestrale, e la fermentazione, popolarizzata dai movimenti nordici, è ora ampiamente utilizzata. La mixologia gastronomica sta diventando centrale, con cocktail e infusi che affiancano o sostituiscono il vino nelle esperienze culinarie. La gastronomia sta affrontando una crisi significativa, con la chiusura del 16% dei ristoranti di alta cucina a causa dell'inflazione e dei costi energetici. Molti clienti, anche quelli più facoltosi, si allontanano dai ristoranti più prestigiosi, insoddisfatti da esperienze standardizzate che mancano di personalizzazione e piacere. I ristoranti di successo sono quelli che mettono il cliente al centro, offrendo esperienze memorabili. Gli chef moderni devono bilanciare eccellenza culinaria e gestione economica, diventando imprenditori a tutto tondo. Formati più intimi, come i banconi giapponesi, rappresentano il futuro, unendo innovazione e accessibilità. La chiave del successo è la capacità di creare esperienze che risuonino con i clienti, costruendo un legame duraturo basato sulla soddisfazione e non solo sui riconoscimenti.

La Liste, i premi speciali

Questi i premi speciali assegnati: