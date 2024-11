Non solo cucina Iyo Restaurant punta anche sull'acustica

Dopo una chiusura temporanea per lavori di restyling, Iyo Restaurant, l'unico ristorante giapponese in Italia con una stella Michelin, ha riaperto nella sua sede storica in via Piero della Francesca a Milano con un design completamente rinnovato e un'attenzione al comfort acustico. Una combinazione perfetta tra estetica sofisticata e innovazione tecnologica, pensata per migliorare l'esperienza culinaria dei suoi ospiti.

Iyo Restaurant, design elegante e funzionale

L'architetto Maurizio Lai ha creato un ambiente che celebra l'eleganza senza tempo, utilizzando materiali pregiati come noce, marmo Patagonia, acciaio e tessuti raffinati. L'approccio al design non è solo estetico, ma anche funzionale, creando spazi che sono sia accoglienti che ottimizzati per la qualità del servizio. L'ampliamento degli spazi, con un incremento di 300 mq, ha consentito una maggiore organizzazione, aumentando la capacità operativa senza compromettere l'intimità dell'ambiente.

L'interno è caratterizzato da soluzioni su misura che vanno dalle boiserie in legno a eleganti pareti in vetro soffiato veneziano. Ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza esclusiva, mentre i tavoli in marmo Patagonia aggiungono un tocco di sobria eleganza. L'armonia tra i materiali e la disposizione degli spazi è studiata per favorire l'interazione degli ospiti, rendendo ogni visita al ristorante unica.

Atmosfera intima e silenziosa da Iyo Restaurant

Un aspetto innovativo e fondamentale del restyling riguarda l’acustica, un punto di forza che contribuisce in modo decisivo alla qualità dell’esperienza al ristorante. A curare questo aspetto è stato l’ingegnere Ezio Rendina, ceo di Viva Consulting, che ha affrontato le sfide acustiche per migliorare la customer experience. Il suo intervento ha riguardato la progettazione di una gestione sonora ottimale, con particolare attenzione alle emissioni e alle immissioni sonore provenienti dagli impianti di trattamento e purificazione dell’aria.

Le verifiche fonometriche hanno esaminato le emissioni acustiche degli impianti di cucina e le possibili ripercussioni sui residenti dei condomini circostanti. Gli interventi di mitigazione acustica sono stati studiati per ridurre al minimo l'impatto del rumore, mantenendo però intatta l’eleganza dell'ambiente. L’integrazione di soluzioni acustiche, come pannelli in tessuto e rivestimenti strategici, contribuisce a creare un'atmosfera silenziosa e intima, ideale per godersi una cena raffinata senza fastidi esterni.

Viva Consulting, con oltre 30 anni di esperienza nell'acustica edilizia e architettonica, ha portato un valore aggiunto fondamentale al restyling di Iyo Restaurant. L’impresa, fondata da Ezio Rendina, è specializzata nella progettazione e verifica delle emissioni sonore, ma anche nell’analisi vibrazionale ambientale. Il team di Viva Consulting ha lavorato con avanzate tecnologie per garantire il comfort acustico del ristorante, intervenendo sulle problematiche relative alle sorgenti sonore fisse e mobili, con particolare attenzione a quelli prodotti dai sistemi di ventilazione e purificazione dell’aria.

L’azienda ha un portfolio che include oltre 500 progetti, tra cui stadi, grattacieli e location di lusso nel settore dell’hospitality, come l'Hotel Cheval Blanc di Parigi e l'Hotel Cipriani di Milano.

Da Iyo restyling pensato per il comfort e l'efficienza

Il nuovo layout ha consentito anche una riorganizzazione ottimale delle aree di preparazione e stoccaggio. Con un incremento di 300 mq, gli spazi sono stati resi più generosi, ma senza aumentare il numero dei posti a sedere. Questo approccio dimostra l'impegno del ristorante a offrire qualità e comfort, sia per gli ospiti che per il personale. L’efficienza operativa è stata migliorata, garantendo un servizio impeccabile in un ambiente elegante e funzionale.

La selezione accurata dei materiali non si limita alla parte estetica, ma coinvolge anche l’aspetto pratico degli ambienti. Il pavimento in noce naturale oliato e il guardaroba in noce tinto sono solo alcuni degli elementi che si combinano per creare un'atmosfera elegante ma mai eccessiva. Gli arredi e i dettagli curati fino all’ultimo particolare rendono ogni angolo del ristorante un piacere per gli occhi e per l’udito.

La nuova sala di Iyo Restaurant

Ogni dettaglio, dal design agli interventi acustici, è stato pensato per garantire agli ospiti un'esperienza unica, che inizia non appena si varca la soglia del locale. La ricerca della perfezione si riflette anche nella cucina, che offre piatti giapponesi preparati con ingredienti freschi e tecniche culinarie innovative.

La ristrutturazione, che ha visto la collaborazione tra l'architetto Maurizio Lai e l'ingegnere Ezio Rendina, ha saputo coniugare estetica e funzionalità in modo impeccabile, creando un ristorante dove ogni aspetto contribuisce alla creazione di un ambiente raffinato, silenzioso e altamente performante. L'adozione di soluzioni innovative in termini di design e acustica assicura che ogni visita ad Iyo Restaurant sia non solo un momento di piacere gastronomico, ma anche un’esperienza multisensoriale che coinvolge gli ospiti in un’atmosfera esclusiva e confortevole.