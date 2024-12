Bergamo è la provincia dove si vive meglio in Italia. Poi Trento e Bolzano

A distanza di quattro anni dall'incubo della pandemia, la provincia simbolo della resilienza italiana si riprende la vetta della classifica annuale de Il Sole 24 Ore, scalando quattro posizioni rispetto al 2023. Con un punteggio di 640,50, Bergamo supera Trento (639,90), medaglia d'argento, e Bolzano (635,00), che chiude il podio con un balzo impressionante di dieci posizioni. La rinascita di Bergamo, "piegata" dal Covid, è ora testimoniata da numeri che ne certificano un tessuto sociale ed economico rigenerato, nonché una qualità della vita che funge da modello per l'intero Paese.

Qualità della vita 2024: Bergamo al primo posto

Migliori province italiane per qualità della vita: dominano il Nord-Est e la Lombardia

Nella top ten si conferma la predominanza del Nord-Est, vero baluardo del benessere. Trento e Bolzano, habitué della parte alta della classifica, brillano grazie alla solidità dei loro indicatori (che in totale sono circa 90): leadership in "Demografia, salute e società", ridotta presenza di famiglie a basso reddito, alta occupazione e una gestione finanziaria virtuosa.

Migliori province italiane per qualità della vita: Trento seconda, Bolzano terza

Eccelle anche la Lombardia, che piazza ben tre province tra le prime cinque: Bergamo, appunto, Monza e Brianza è al quarto posto (+5 posizioni rispetto al 2023) e Cremona al quinto (+13), confermando l'ottimo stato di salute del territorio. Verona (7ª) e Vicenza (8ª) completano un quadro che celebra l'efficienza e la vivibilità del Nord. In questo contesto di eccellenza, Bologna, unica grande area metropolitana della top ten, perde però sette posizioni rispetto all'anno scorso, scivolando al nono posto. Udine, vincitrice del 2023, si ferma al sesto posto, penalizzata da un lieve calo in alcuni indicatori.

Migliori province italiane per qualità della vita: arrancano Sud e metropoli

All'altro capo della classifica, la fotografia è ben diversa: Reggio Calabria chiude come ultima, seguita da un blocco di province del Sud che occupano le posizioni più basse. Da Catania (83ª) a Napoli (106ª), passando per Messina, Palermo ed Enna, il Mezzogiorno conferma le sue fragilità storiche. Tuttavia, emergono alcuni segnali positivi: la crescita del Pil pro capite premia Palermo, Caltanissetta e Nuoro, mentre Enna e Isernia spiccano per il tasso di attrattività turistica.

Le metropoli, intanto, arrancano: Milano, pur mantenendo la leadership in "Affari e lavoro", scende al 12° posto (-4 rispetto al 2023). Firenze, prima nell'Indice della qualità della vita delle donne, perde terreno nella classifica generale. Roma, invece, soffre per l'altissimo costo della vita, con affitti che in alcune zone pesano per oltre l'80% del reddito medio, e per i tanti stipendi necessari all'acquisto di una casa. Ma cosa penalizza le metropoli?

Migliori province italiane per qualità della vita: le metropoli arrancano

A frenare le grandi province è un insieme di fattori strutturali. I costi proibitivi dell'abitare e l'accessibilità limitata agli immobili si aggiungono a una crescente percezione di insicurezza: l'indice della criminalità, che rapporta le denunce al numero di abitanti, colloca molte aree metropolitane in basso nella categoria "Giustizia e sicurezza". Anche il calo demografico è evidente: quasi tutte le grandi città hanno perso residenti nell'ultimo anno, con picchi a Venezia (-1%), Palermo e Firenze (-0,8%).

La classifica delle 20 migliori provincia italiane per qualità della vita

Ecco, di seguito, l'elenco delle 20 migliori province italiane per qualità della vita: