Un brindisi all'Italia: la degustazione di Natale alla Camera con i sapori regionali

Per il terzo anno, il ristorante della Camera dei Deputati ha ospitato la "Degustazione di Natale" con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il lavoro delle tante realtà regionali che hanno reso grande l'agroalimentare italiano facendolo conoscere e apprezzare in tutto il mondo. L'evento, organizzato dalla Commissione Agricoltura, ha fatto incontrare i produttori e i protagonisti della filiera con la stampa di settore, portando in degustazione le eccellenze regionali nell'atmosfera festosa di fine d'anno. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e i sottosegretari di Stato al Masaf, Luigi D'Eramo e Patrizio Giacomo La Pietra.

Degustazione di Natale alla Camera: i deputati della Commissione Agricoltura

Il presidente della Commissione Agricoltura, Mirco Carloni, ha dato il benvenuto agli ospiti sottolineato l'importanza di momenti di confronto come questo. «L'agricoltura - ha detto - è un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra cultura e la Commissione ha a cuore questo che è ormai un appuntamento rituale in cui ogni suo deputato invita alcuni rappresentanti delle imprese agricole che hanno piacere di avere visibilità con la stampa. Aprire le porte della Camera dei Deputati per questo evento crediamo che sia un giusto tributo a questo settore fatto di tante persone che fanno sacrifici tutto l'anno e un riconoscimento al loro lavoro». Negli spazi del ristorante sono stati allestiti grandi spazi con le specialità agroalimentari delle varie regioni, dalla Sicilia all'Alto Adige, con tipicità casearie, salumi e dolci, alla presenza degli stessi produttori, premiati con attestati. Con entusiasmo hanno raccontato le loro specialità con riferimenti storici, soffermandosi sulle lavorazioni artigianali basate su saperi tramandati nel tempo.

Degustazione di Natale alla Camera: un viaggio tra i sapori delle regioni italiane

Sono stati degustati prodotti di grandi denominazione ma anche di nicchia, rappresentativi del grande mosaico gustativo nazionale, dai prosciutti e salami dell'Emilia Romagna alle tome piemontesi fino al canestrato lucano di Moliterno e alla n'duia calabrese. Un vero trionfo i dolci: dalle cartellate del Gargano al pasticciotto leccese fino ai torroncini siciliani al pistacchio. In degustazione anche i vini di diverse aree enologiche e alcune birre artigianali. Un'occasione per il presidente Mirco Carloni di annunciare l'approvazione, appena avvenuta da parte della Commissione Bilancio, della riduzione delle accise dal 50 al 20% per i birrifici artigianali con volumi di produzione fino a 60mila ettolitri l'anno.

«Sono stato il primo firmatario di questo emendamento con altri colleghi - ha detto - e credo che questo possa diventare un elemento di competitività e un riconoscimento per chi fa 100% birra italiana, oltre che uno stimolo per favorire la filiera del luppolo e di tutto quello che sta intorno al malto. In sintesi, permetterà di dare multifunzionalità e ulteriore reddito alle aziende agricole. Ma soprattutto potrà far occupare maggior spazio di mercato per questa birra che è considerata dai nostri consumatori, e ormai in tutto il mondo, un grande prodotto».

Dalla Sicilia all'Alto Adige: un trionfo di sapori alla degustazione di Natale organizzata dalla Camera

La degustazione di Natale è stata un'occasione per ribadire l'impegno delle istituzioni nel sostenere le aziende agricole e nel promuoverne il made in Italy sia sul piano nazionale che internazionale, come ha sottolineato il Sottosegretario Masaf, Patrizio Giacomo La Pietra. «L'evento - ha aggiunto Carloni - ha messo in luce l'eccellenza e la qualità della produzione agricola italiana, confermando il ruolo centrale di queste realtà nel preservare tradizione, innovazione e sostenibilità. La positiva risposta dei partecipanti testimonia l'importanza di continuare a creare momenti di valorizzazione e promozione per tutto il comparto agroalimentare». La degustazione si è conclusa con la consegna di confezioni regalo contenenti i prodotti offerti dalle aziende partecipanti, come gesto di ringraziamento e augurio per le imminenti festività natalizie.