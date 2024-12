Wagamama approda anche alla Stazione Centrale di Milano con un nuovo ristorante

È stato inaugurato un nuovo ristorante all’interno della stazione Centrale di Milano, nello scalo gestito da Grandi Stazioni Retail. Si tratta di Wagamama, un format presente in Italia dal 2017, con 9 locali gestiti in licenza da Chef Express, società di ristorazione del Gruppo Cremonini.

Wagamama sbarca in Stazione Centrale a Milano

Wagamama, la storia

Troviamo i suoi ristoranti nell’aeroporto di Malpensa, a Milano, all’interno di CityLife, di Merlata Bloom, del Bicocca Village e nella stazione di Milano Centrale. a Bergamo, nell’Oriocenter; nel Designer Outlet di Serravalle; nel Valmontone Outlet; e nel centro di Roma, nella Stazione Termini. Il nuovo ristorante milanese vanta una posizione strategica: nel mezzanino della galleria dei Mosaici, nel piano binari, semplice e di facile accesso per chi parte o arriva. Nel locale sono impiegate circa 25 persone, ha 120 coperti distribuiti tra ampie tavolate.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Wagamama è nato a Londra nel 1992 nel quartiere di Bloomsbury e ha introdotto nel Regno Unito, un’esperienza gastronomica con sapori freschi e nutrienti dell’Asia . Oggi, con oltre 200 ristoranti, Wagamama è presente in 22 paesi in tutto il mondo.

Wagamama, cosa si mangia

Propone piatti ispirati alla cucina asian fusion, in grado di unire una combinazione di qualità e servizi elevati. Ingrediente principe è il curry, tra le altre proposte, i deliziosi ramen e il tradizionale donburi (riso cotto al vapore e saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste), il teppanyaki (noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure), ma anche piatti vegetariani e vegani e il menù kids studiato per i più piccoli, per una proposta che parla al palato di tutti.

Wagamama propone piatti ispirati alla cucina asian fusion

Tra le novità: Tom Yum, una zuppa ricca e complessa ispirata al piatto nazionale della Thailandia, simbolo di calore e comfort. La ricetta proposta da wagamama è preparata con latte di cocco e lemongrass, accompagnata da noodles di riso, funghi, cipolla rossa, cipollotto, pomodorini e germogli di soia, il tutto guarnito con coriandolo e menta. Grazie a Deliveroo e Glovo è previsto un servizio take away tutto con un packaging eco-sostenibile.