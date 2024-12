Funny Crispy Burger: il nuovo panino di Flower Burger e Funny Veg per Veganuary

Il Funny Crispy Burger è un’edizione limitata ideata da Flower Burger e Funny Veg in occasione di Veganuary, il movimento globale che sfida a vivere vegano per un mese. Disponibile dal 3 al 31 gennaio, questo panino spicca per il suo bun arancione con semi neri e un crispy patty a base di proteine vegetali. A completarlo, salsa baconnaise, bacon di carote, cetriolini agrodolci e iceberg, per un'esperienza unica che vuole conquistare vegani, vegetariani e onnivori.

Il Funny Crispy Burger, edizione limitata per il Veganuary

Funny Crispy Burger, gusto e sostenibilità in primo piano

Il Funny Crispy Burger non è solo un piatto, ma un simbolo di consapevolezza. «Ogni morso è un passo verso uno stile di vita rispettoso degli animali e dell’ambiente», sottolinea Matteo Toto, patron di Flower Burger. La ricetta combina sapori e consistenze per dimostrare che il cibo plant-based può essere gustoso e appagante per tutti. Sonia Giuliodori, responsabile comunicazione di Funny Veg, aggiunge: «Vogliamo dimostrare che mangiare vegetale può essere gioioso e creativo». Durante il mese di gennaio, il Funny Crispy Burger sarà protagonista di promozioni sia in store che in delivery. Chi acquista il menù riceverà in omaggio la rivista FunnyVegan, fino a esaurimento scorte.

Funny Crispy Burger, una partnership di eccellenza

Flower Burger, con i suoi diciannove store tra Italia e Spagna, è un punto di riferimento per i burger vegani, grazie a proposte creative e sostenibili. Funny Veg, invece, è leader nella cultura plant-based in Italia, con la sua FunnyVeg Academy e la rivista FunnyVegan, promuovendo cibo etico e innovativo.

Flower Burger conta 19 store tra Italia e Spagna

Questa collaborazione celebra Veganuary con un messaggio chiaro: il cambiamento è possibile senza rinunciare al piacere. Il Funny Crispy Burger ne è la prova, regalando un’esperienza culinaria che soddisfa occhi, palato e coscienza.