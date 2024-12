Masterchef 14 al via su Sky: cosa sapere su prove, ospiti e premi

A partire da giovedì 12 dicembre, il cooking show più amato d'Italia torna a riscaldare i cuori - e i fornelli - dei telespettatori. MasterChef Italia, prodotto da Sky Original in collaborazione con Endemol Shine Italy, inaugura una nuova stagione (la numero 14) su Sky Uno e in streaming su Now, con una competizione che si preannuncia ancora più avvincente, in cui nulla è scontato e ogni sfida nasconde insidie. A guidare gli aspiranti chef in questo viaggio culinario, il consolidato trio di giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che per il sesto anno consecutivo, valuteranno tecnica, creatività e sangue freddo dei concorrenti. Con il mantra “Tutto può succedere”, i tre chef promettono di ribaltare regole e aspettative, rendendo ogni prova un terreno fertile per sorprese e colpi di scena.

I giudici di Masterchef 14: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli

Il programma di Masterchef 14: prove e ospiti

I primi due episodi saranno dedicati ai live cooking, dove ogni concorrente avrà l'opportunità di presentare un piatto-manifesto della propria idea di cucina. Con 45 minuti per prepararlo e 5 minuti per completarlo e raccontarlo, i concorrenti cercheranno di ottenere tre "sì" per entrare nella Masterclass. I più audaci potranno giocarsi un “all-in”, guadagnando cinque minuti extra per finire il piatto, ma con il rischio di dover convincere necessariamente tutti e tre i giudici: una scelta che può spalancare le porte della competizione o spegnere il sogno sul nascere.

Per chi otterrà solo due "sì", si aprirà la fase dello stand-by, che culminerà con il blind test. In questa prova inedita, ciascun giudice proporrà ai propri “no” una sfida tecnica personalizzata, dando loro un'ultima chance di ribaltare il verdetto iniziale. Solo dopo questa sfida i tre chef potranno aprire ufficialmente la Masterclass di quest'anno, con i nuovi concorrenti ufficiali del programma. Che ritroveranno tutte le prove conosciutissime in cui si articola la gara.

Mystery box : prove sempre più intriganti, arricchite da varianti come la Red Mystery Box, che penalizza i piatti peggiori, o la Golden Mystery Box, che premia più di un vincitore con l'accesso immediato alla balconata.

: prove sempre più intriganti, arricchite da varianti come la Red Mystery Box, che penalizza i piatti peggiori, o la Golden Mystery Box, che premia più di un vincitore con l'accesso immediato alla balconata. Invention test e pressure test : momenti di altissima tensione, dove creatività e gestione dello stress saranno fondamentali.

: momenti di altissima tensione, dove creatività e gestione dello stress saranno fondamentali. Skill test: esercizi di abilità tecnica in cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli valuteranno la precisione e il rigore culinario.

esercizi di abilità tecnica in cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli valuteranno la precisione e il rigore culinario. Prove in esterna: ambientate in luoghi spettacolari, metteranno alla prova la capacità di lavorare in squadra sotto pressione.

Ogni settimana, il cooking show vedrà anche la partecipazione di chef stellati e ospiti internazionali, pronti a condividere esperienze e segreti con i concorrenti.

I premi per il vincitore di Masterchef 14

Il vincitore porterà a casa non solo il prestigioso titolo di MasterChef italiano, ma anche un premio di 100mila euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del proprio libro di ricette con Baldini+Castoldi e l'accesso a un esclusivo corso di alta formazione presso Alma - La scuola internazionale di cucina italiana. Dal 20 dicembre, ogni giorno alle 19.35, torna anche il consueto appuntamento con il MasterChef Magazine su Sky e Now. Tra rubriche tematiche e ricette, il programma offrirà spazio sia ai nuovi concorrenti sia a grandi chef ospiti, con un focus su sostenibilità, innovazione e tradizione. Ritroveremo anche volti noti come Eleonora Riso, vincitrice della scorsa edizione, e Niccolò Califano, protagonisti della rubrica “Attenti a quei due”.

Masterchef, un esempio di responsabilità sociale e ambientale

MasterChef Italia si conferma non solo uno show, ma anche un esempio di responsabilità sociale e ambientale. Da anni il programma è plastic-free ed eco-friendly, promuovendo il recupero delle eccedenze alimentari attraverso la collaborazione con Last Minute Market a beneficio dell'Opera Cardinal Ferrari, che offre pasti alle persone in difficoltà a Milano. Un impegno che ha permesso a MasterChef di ottenere la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas, un traguardo unico nel panorama televisivo mondiale. Il programma adotta inoltre il protocollo Green Audiovisual, volto a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive.