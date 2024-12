Natale 2024: 11,5 milioni di italiani in viaggio, spesa di quasi 4 miliardi

Saranno 11,5 milioni gli italiani che quest'anno sceglieranno di partire durante le festività natalizie, con una spesa media di 335 euro a persona per un totale stimato di quasi 4 miliardi di euro. A rivelarlo è un'indagine commissionata da Facile.it e condotta da Emg Different, che fotografa un trend positivo, nonostante le difficoltà economiche di una parte della popolazione.

Vacanze di Natale 2024: budget, destinazioni e trend degli italiani

Vacanze di Natale 2024: budget e metodi di finanziamento degli italiani

Secondo i dati raccolti, il 32% dei viaggiatori avrà un budget maggiore rispetto all'anno scorso, mentre il 23% dichiara di disporre di risorse inferiori, pur non rinunciando alla vacanza. La scelta di contenere le spese è attribuita prevalentemente a problemi economici, riflettendo una realtà ancora complessa per molte famiglie italiane.

Interessante è il dato sui metodi di finanziamento. La maggior parte degli italiani utilizzerà i propri risparmi per coprire i costi, ma non manca chi si affida a prestiti personali: quasi il 2% del campione totale ha fatto ricorso al credito, percentuale che supera il 4% nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Nel periodo tra ottobre e novembre, le richieste di prestiti per le vacanze hanno registrato un aumento del 5% rispetto al 2023, con un importo medio richiesto vicino ai 6mila euro.

Natale 2024: chi va in vacanza e dove

A livello geografico, l'abitudine di viaggiare durante le feste invernali risulta più diffusa al Nord, dove raggiunge il 36% nel Nord Est. Al Sud e nelle Isole, invece, la percentuale scende sotto il 20%, indicando differenze significative nelle possibilità di spesa e nelle priorità di spostamento tra le diverse aree del Paese.

Vacanze di Natale 2024: nove viaggiatori su 10 resteranno in Italia

La scelta della destinazione vede una netta preferenza per il territorio italiano, con quasi 9 viaggiatori su 10 che resteranno entro i confini nazionali. Tuttavia, il 13% - pari a circa 1,5 milioni di persone - opterà per mete all'estero. Tra gli under 25, questa percentuale sale al 27%, segno di un maggiore orientamento verso esperienze internazionali tra i più giovani.