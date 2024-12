Champagne Taittinger accompagna l'Atalanta in vetta alla Serie A

La notte del 6 dicembre 2024 rimarrà nei cuori dei tifosi dell'Atalanta. La squadra bergamasca, con una vittoria per 2 a 1 contro il Milan, si è guadagnata il momentaneo primo posto in classifica nel campionato di Serie A. Il brindisi con Champagne Taittinger, partner ufficiale dell’Atalanta per questa stagione e distribuito in Italia da Ghilardi Selezioni, ha reso la festa ancora più speciale.

Champagne Taittinger è partner ufficiale di Atalanta

Un momento di gioia per i tifosi che hanno potuto brindare con il gusto raffinato della Cuvée Prestige, punta di diamante della Maison di Reims, negli Sky Box del nuovo Gewiss Stadium. Eleganti salotti dove godere della vista sul campo in pieno relax come a casa, con 8 posti a sedere sulla balconata esterna e 4 poltrone interne con vista direttamente sul campo. All'interno sono presenti anche ulteriori 8 divanetti dove intrattenersi prima dell'inzio del match e uno schermo TV per rivivere i momenti salienti .

Brindisi in vetta: Taittinger celebra la vittoria dell' Atalanta

Taittinger Cuvée Prestige è frutto di un assemblaggio raffinato di circa 50 cru, con il 40% di Chardonnay e il 60% di Pinot Noir che ha accompagnato la gioia incontenibile e i festeggiamenti per il momentaneo primato in classifica. I presenti negli Sky Box hanno alzato i calici con lo Champagne esultando al 12’ per il gol di Charles De Ketelaere, per poi rimanere con le labbra incollate al calice fino al gol decisivo di Ademola Lookman all’ 87’.

L'esultanza del gol di Lookman

Il tutto accompagnato da un catering molto ben curato: dall'aperitivo con piadine, olive, formaggi, salumi, pizzette e altri snack, al piatto principale composto da alette di pollo e con patate al forno, servito durante la pausa del primo tempo, fino al dolce e al caffè. Un servizio completo a 360° per accontentare i gusti di qualsiasi tifoso, che ha dimostrato la versatilità dello Champagne Taittinger, capace di abbinarsi anche ai piatti più semplici e ad ogni momento conviviale.

La collaborazione tra Champagne Taittinger e Atalanta

La collaborazione tra Taittinger e Atalanta è un modo per celebrare due mondi che possono sembrare apparentemente distanti, ma uniti da valori comuni: la passione, la dedizione e l’arte di creare emozioni. Da una parte, un club che con determinazione e spirito di squadra, da anni, si è imposta come una delle realtà più brillanti del calcio italiano; dall’altra, una Maison che rappresenta l’eleganza nel panorama mondiale dello champagne.

Lo Champagne Taittinger durante la partita Atalanta-Milan del 06 dicembre 2024

La partnership tra la Maison Taittinger e l’Atalanta prosegue per tutta la stagione, promettendo altri momenti di celebrazione e condivisione. La vittoria contro il Milan è solo l’inizio e chissà che questa partnership porti fortuna alla Dea per la conquista del tanto ambito (e meritato) scudetto della Serie A!