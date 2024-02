Dal Kaffeesiederball alle novità del Sigep sulla rivista Italia a Tavola

Nel numero 315 di Febbraio, Italia a Tavola mette in copertina l'esperienza della 65ª edizione del Kaffeesiederball (il Gran Ballo delle Caffetterie), tenutasi nel magnifico Hofburg, il Palazzo imperiale degli Asburgo. Un evento supportato con entusiasmo da Julius Meinl, la storica torrefazione che da oltre 150 anni delizia i palati di appassionati di caffè in tutto il mondo.

Per tutti i professionisti della mixology e del beverage dal 18 al 20 febbraio si terrà a Rimini la fiera Beer&Food Attraction, dove sarà possibile scoprire le nuove proposte e tendenze del settore. E rimanendo in tema, scopri stili e innovazioni per la degustazione e come fare la scelta del bicchiere perfetto per ogni birra, attraverso uno speciale dedicato ai calici e alle attrezzature per la spillatura.

A gennaio si è tenuto anche Sigep, il 46° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. Tante le novità presentate dalle aziende durante la fiera con focus su panificazione, dolce e salata, attrezzature, latte e derivati, caffè, aziende di foodservice e le ultime innovazioni delle start up di foodtech. Dal Sigep anche un importante approfondimento sul futuro della pasticceria secondo Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani).

Continua anche la nostra attenzione verso i prodotti agroalimentari, italiani e non, come vino e olio. In questo numero troverete consigli su come stabilire il pricing perfetto e massimizzare i profitti nel settore vinicolo secondo Kairos Goodfriend e una riflessione sull'importanza delle cultivar e del territorio per la produzione dell'olio, spiegato dal maestro d'olio Fausto Borella.

Per tutto il 2024 la capitale della cultura sarà Pesaro, che lancia il progetto “Cosa c'è Dop”, circuito che trasforma i locali (bar e osterie) da semplici luoghi di aggregazione a veri e propri centri di informazione per promuovere cultura del territorio e i prodotti di eccellenza della provincia.

E per finire, qual è il futuro della ristorazione? secono Massimo Giubilesi, esperto di sicurezza alimentare, la chiave di svolta sta nella sostenibilità.

Questo e tanto altro, tra novità e approfondimenti professionali, nel mensile n. 315 di Italia a Tavola! Corri a scoprirli!