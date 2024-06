L'Estonia si fa largo nella Michelin: 35 ristoranti menzionati e due stellati

La Guida Michelin ha nuovamente riconosciuto l'eccellenza culinaria dell'Estonia, includendo il paese nella sua prestigiosa selezione per il secondo anno consecutivo. Un attestato di stima che premia la dedizione e la passione degli chef estoni, sempre alla ricerca di sapori unici e di esperienze gastronomiche indimenticabili. Quest'anno, la Rossa ha menzionato ben 35 ristoranti estoni, confermando le due stelle a 180° by Matthias Diether, una stella a NOA Chef's Hall e assegnando quella verde per la sostenibilità a Kolm Sõsarat.

La riconferma delle due stelle al 180° è un trionfo che riafferma la maestria dello chef Matthias Diether, le cui creazioni moderne esplorano contrasti di sapori e consistenze, il tutto curato con una meticolosa attenzione ai dettagli.

Un'esperienza gastronomica che posiziona il ristorante di Tallinn, capitale del Paese, tra le eccellenze culinarie a livello internazionale.

Anche l'altro gioiello della corona gastronomica estone (sempre a Tallinn), il NOA Chef's Hall dello chef Gergo Vahesaar, mantiene la sua stella Michelin grazie alla sua continua ricerca della migliore qualità possibile.

Ingredienti pregiati provenienti da tutto il mondo, come capesante norvegesi e aragoste canadesi, vengono trasformati in piatti raffinati e innovativi che sorprendono e affascinano gli ospiti.

La novità di quest'anno è l'ingresso di Kolm Sõsarat nell'elenco delle Stelle Verdi Michelin. Un riconoscimento che premia il ristorante di Lüllemäe per il suo impegno nella sostenibilità, dimostrando innovazione e responsabilità nel rispetto di rigorosi criteri etici e ambientali.

Kolm Sõsarat rappresenta un connubio perfetto tra eccellenza culinaria e attenzione all'impatto ambientale, offrendo un'esperienza gastronomica che non solo delizia il palato, ma rispetta anche il pianeta.