Venezia, il turismo cresce con il ticket da 5€: i tour operator chiedono un aumento

La sperimentazione del ticket d'ingresso a Venezia è stata (ed è, poiché ancora in corsa) un successo: gli hotel e i B&B non hanno registrato flessioni durante i mesi di prova, anzi il turismo è in crescita del 12%. Soddisfatti i tour operator, che chiedono un aumento del prezzo per il prossimo anno per selezionare ulteriormente il turismo di qualità. «Il giudizio dei tour operator è positivo - afferma Andrea Gersich, referente della Federazione turismo organizzato (Fto). L'effetto deterrenza è stato quasi inesistente con il contributo di 5€, anche grazie alla procedura semplificata per le prenotazioni di gruppo».

Venezia, i tour operator chiedono un aumento del prezzo del ticket

Venezia, i tour operator: «Bene il ticket, ma il sistema va migliorato»

Gersich, che anni fa fu tra i primi a proporre l'introduzione di un pedaggio per l'ingresso a Venezia, ritiene che il sistema vada migliorato: «Ora vedremo quali migliorie verranno apportate per la prossima stagione, con la differenziazione delle date a colori. Il contributo non deve solo fare cassa, ma gestire il flusso turistico per una migliore fruizione di Venezia e tutelare le attività locali».

L'aumento del ticket è visto come un'occasione per selezionare i turisti e per limitare l'impatto del turismo di massa sulla città. «Venezia non può accogliere un numero infinito di visitatori - spiega Gersich. Dobbiamo puntare su un turismo di qualità, che sia rispettoso dell'ambiente e della cultura locale».

Ticket di 5 euro per entrare a Venezia: ecco i giorni scelti dal Comune

Il contributo è richiesto durante specifiche date, mirate a gestire l'affluenza turistica durante i periodi di punta. Il primo periodo, già trascorso, è stato dal 25 aprile al 19 giugno e verrà seguito da:

i prossimi weekend di giugno (22-23, 29-30)

(22-23, 29-30) i primi due weekend di luglio (6-7, 13-14)

Durante queste giornate, il contributo è obbligatorio dalle 8:30 alle 16:00.

Ticket di 5 euro per entrare a Venezia: come e dove acquistarlo

Il pagamento del ticket d'ingresso può essere effettuato solo online, tramite carta di credito o Paypal. Non è previsto il pagamento all'ingresso della città. Al momento del pagamento, i visitatori riceveranno un codice QR che dovranno conservare e presentare alle autorità in caso di controlli. Il ticket è nominativo, ma è possibile effettuare prenotazioni cumulative per gruppi di persone. In caso di problemi con la prenotazione o il pagamento del ticket d'ingresso, i visitatori possono contattare il call center di Venezia Unica al numero +39 0412464848.

Ecco come e dove acquistarlo:

collegarsi al sito cda.veneziaunica.it/scegli-la-data ;

; scegliere una data di ingresso;

di ingresso; indicare per quante persone si sta richiedendo il ticket;

per si sta richiedendo il ticket; inserire nome , cognome , e-mail e numero di cellulare ;

, , ; verificare che i dati siano inseriti correttamente;

che i siano inseriti correttamente; leggere e accettare i termini e le condizioni nonché la privacy (pertanto bisogna leggere o scorrere il testo della finestra che si aprirà fino alla fine);

(pertanto bisogna leggere o scorrere il testo della finestra che si aprirà fino alla fine); procedere con il pagamento.

Tutto quello che c'è da sapere sul ticket di accesso a Venezia

Venezia, chi è esentato dal ticket di accesso?

La tassa di accesso non è applicata a:

ragazzi sotto i 14 anni;

residenti nel Comune di Venezia;

lavoratori, inclusi pendolari;

studenti con sede nel centro storico o nelle isole minori di Venezia;

chi soggiorna in un hotel della città.

