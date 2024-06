Davide Lacerenza raddoppia: il re della movida milanese apre La Tequileria

La Tequileria di Davide Lacerenza a Milano sarà più grande della Gintoneria, punterà soprattutto su tequila e mezcal al posto del gin e proporrà, come la Gintoneria, una ricca offerta di champagne da aprire a suon di sciabolate.

L’imprenditore e influencer da 250 mila followers su Instagram, famoso per le sciabolate, Davide Lacerenza

Il concept della Tequileria di Davide Lacerenza

Ben quattro vetrine, una bottigliera di legno del 1700 con centinaia di etichette pregiatissime usate su richiesta anche in miscelazione (i cocktail con distillati di base costeranno almeno 25-30 euro) e una drink list semplice, senza fronzoli, concreta che omaggia i distillati di agave e la classicità firmata dal bar manager Massimo Stronati, direttore e responsabile dell’avviamento del nuovo locale.

Chef Confidential di Tequileria di Davide
El Jefe di Tequileria di Davide
Tropicalism di Tequileria di Davide

Protagonisti della carta, una selezione di cocktail cult a base tequila o mezcal (dal Tommy’s Margarita al Paloma, dal Naked and Famous al Batanga) e una ristretta proposta di rivisitazioni e di creazioni originali come Chef Confidential (con Amburana cachaça, mezcal, Laphroaig, Italicus, sciroppo di fragole, succo di limone) e Tropicalism (con bitter, vermouth infuso al cacao, liquore alla banana, tequila reposado e sale). Quanto al food, il menù al momento di scrivere questo articolo è in fase di definizione, ma ci saranno pochi piatti, semplici e a base di materie prime di alta qualità. Ecco, in estrema sintesi, come sarà la Tequileria di Davide.

Alla Tequileria di Davide Lacerenza la regia di Massimo Stronati

Milanese classe 1974, residente in USA dal 2017, Massimo Stronati è uno dei bartender italiani più celebri degli Stati Uniti, tra i pochi italiani diplomati al BAR 5-Day Program di New York. Re della Jameson Barrelman Italia 2016, piazzatosi tra i primi cinque a livello mondiale, tra le altre cose è stato bar manager a Milano di locali celebri come il Davai (all’epoca uno dei punti di riferimento di personaggi dello showbiz incluso Fabrizio Corona, che abitava accanto) e del raffinato The Doping Club. Il suo stile di miscelazione? Raffinato, ricercato, elegante e minimalista.

Ora, se Davide Lacerenza ha chiamato proprio Stronati alla regia della Tequileria c’è più di una ragione. «Intanto, ci legano una lunga amicizia e una stima reciproca. Ci conosciamo da una quindicina di anni, da quando scatenò le polemiche per i suoi Gin Tonic con i frutti di mare. All’epoca, fui uno dei pochi a non scagliarmi contro di lui sui social. E poi, sa che sono serio, affidabile, competente e impermeabile alle critiche. Lavorare insieme a lui comporta inevitabilmente esporsi alle maldicenze di haters, invidiosi, bigotti e benpensanti», confessa Stronati, responsabile della creazione della drink list, della formazione del resident barman e della scelta delle bottiglie di linea. «Abbiamo stili di vita diversi, ma non mi interessa. Credo che ognuno sia libero di fare quanto desidera se non limita la libertà altrui. A me piuttosto interessano i risultati professionali. E i suoi sono eccellenti, con un fatturato annuo in Gintoneria milioni di euro solo per lo champagne», sottolinea il bartender che torna a Milano dopo 8 anni di assenza e resterà al timone della Tequileria per tre settimane, a partire dall’opening.

Intrattenimento tra sciabolate e special guest a Tequileria di Davide Lacerenza

L'intrattenimento sarà una componente fondamentale dell'esperienza della Tequileria di Davide. Proprio come nella Gintoneria, anche qui non mancheranno le spettacolari sciabolate. Inoltre, sono previste serate a quattro mani con alcuni dei più affermati professionisti del settore. Due nomi su tutti: Mario Farulla, titolare del Dirty di Milano e Samuele Ambrosi, proprietario del Cloakroom di Treviso e formatore.