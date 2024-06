Ion Koman porta la sua arte al ristorante milanese di Alessandro Borghese

Venerdì 21 giugno è stata inaugurata la mostra Red Flow di Ion Koman al ristorante AB - Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese. Il locale milanese si contraddistingue per le mostre temporanee, perfettamente integrate nell'atmosfera, infatti le esposizioni assicurano un continuo processo di rinnovamento dei colori e delle forme. L'organizzazione delle mostre temporanee come Red Flow, è affidata al supporto di Tabor Group, società di consulenza e marketing attiva nella ricerca e promozione di talenti in campo artistico.

La mostra Red Flow di Ion Koman sbarca nel ristorante di Alessandro Borghese a Milano

Chi è Ion Koman, l'artista "ospite" di Alessandro Borghese

L'artista Ion Koman (1954), è nato a Garaghish, un paesino della Moldavia sovietica, vicino al confine rumeno. La sua arte? È come se stesse di fronte a una finestra sul mondo, lontano dalla censura dei regimi dove ha vissuto (Moldavia e Russia). I suoi quadri sperimentano percorsi innovativi di linguaggio pittorico. Un'arte che attira lo sguardo: s'ispira all'immagine della Cavalleria Rossa di Kazimir Malevich e ai valori di giustizia delle organizzazioni clandestine.

Le piccole figure dei cavalieri rossi si ripetono quasi in modo ossessivo, ricordano un videogioco di guerra. Blu e rossi si incrociano a pennellate di gialli e verdi. Mentre alcune immagini riportano a Chagall o Kandinsky. Il ristorante di Alessandro Borghese non è una semplice galleria d'arte, ogni due o tre mesi cambia d' aspetto. Appena si entra si vedono appesi o sculture sparse qua e là nel locale, perché l'arte è una passione di famiglia.

Il menu estivo di Alessandro Borghese nel ristorante di Milano

All'interno del suo ristorante Alessandro espone quadri di artisti, italiani o stranieri, trasformando la sua location in una galleria perenne. Così mentre si pranza, si vive l'arte dal vivo con un piacevole sottofondo musicale. La location con cucina a vista e l'arredamento ricercato riflette la passione dello chef per la musica e l'arte. Nuove forme, colori nel nome della stagionalità nel menu estivo di Alessandro Borghese.

Gnocchi, basilico e gambero di Alessandro Borghese 1/4 Tagliamo la Corba di Alessandro Borghese 2/4 La zuppa di pesce di Alessandro Borghese 3/4 La Carrot Cake di Alessandro Borghese 4/4 Previous Next

Cosa troviamo? Gnocchi, basilico e gambero, un primo piatto di pasta fresca che richiama il gusto mediterraneo. Tagliamo la Corba presenta un filetto di corba rossa con scarola ripassata, salsa verde e gel di albicocca e basilico. Come alternativa la zuppa di pesce con polpo glassato, San Pietro marinato, scorfano alla brace, gambero rosa e cozze in zuppetta bianca di pesce con pomodorino giallo confit e salicornia. E per concludere la torta del mese, la Carrot Cake, servita con il trompe-l'œil di una dolcissima carota.

Alessandro Borghese, Il lusso della semplicità

Viale Belisario 3 - 20145 Milano

Tel 0284040993