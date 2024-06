La ciclovia più verde d'Italia nel 2024 è la Pedemontana in Friuli Venezia Giulia

Nel cuore della Toscana, tra le mura storiche di Lucca e il litorale di Viareggio (Lu), si è svolta la cerimonia di premiazione del Green Road Award, noto come l’Oscar italiano del cicloturismo. In questo evento, ogni anno, vengono celebrate le ciclovie verdi che incarnano l’essenza del turismo lento e sostenibile, un invito a riscoprire il territorio italiano con un ritmo che permette di assaporare ogni dettaglio, come una passeggiata tra le righe di un vecchio libro. L’Oscar italiano del cicloturismo 2024 è stato assegnato al Friuli-Venezia Giulia per la Ciclovia pedemontana. Secondo posto alla Calabria per la Ciclopedonale della Val di Neto e terzo posto alla Provincia Autonoma di Trento per la Green Road dei Fiori.

Ciclovia Pedemontana (Friuli Venezia Giulia). Foto: Nicola Brollo

La giuria dell’Oscar italiano del cicloturismo

La giuria del premio è composta da personalità di spicco nel campo del giornalismo, opinion leader, partner, personalità dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo: Monsignor Liberio Andreatta (Fondazione FS), Bernabò Bocca (Federalberghi), Peppone Calabrese (Linea Verde Rai), Carmela Colaiacovo (Confindustria Alberghi), Antonio Dalla Venezia (FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Diana de Marsanich (Natural Style), Alfredo di Giovampaolo (Rainews), Maria Abbondanza Giaconia (Gruppo FS Italiane), Maria Rita Grieco (Rai Tg1), Ivana Jelinic (Enit), Marina Lalli (Federturismo Confindustria), Beniamino Quintieri (Istituto per il Credito Sportivo), Enrico Rondoni (Mediaset Tg5), Guido Rubino (Cyclinside), Alessandra Schepisi (Radio 24), Silvia Squizzato (Rai Tg2), Antonio Ungaro (Federazione Ciclistica Italiana), Sebastiano Venneri (Legambiente). Presidente della giuria Ludovica Casellati, ideatrice del premio, direttore di viagginbici.com e founder di Luxury Bike Hotels.

Oscar italiano del cicloturismo, 1ª la Ciclovia Pedemontana (Friuli Venezia Giulia)

Il prestigioso riconoscimento, come detto, è stato assegnato quest'anno alla Ciclovia Pedemontana della regione Friuli-Venezia Giulia. Questo percorso, lungo 180 chilometri da Sacile a Gorizia (che sarà capitale della cultura 2025), si snoda come un filo d’Arianna tra le Dolomiti Friulane, il sito Unesco di Cividale del Friuli e le rinomate aree vitivinicole. Pedalando lungo questa via, si respira la storia antica delle città medievali e si gusta la modernità dei servizi offerti, creando un connubio perfetto tra passato e presente.

Oscar italiano del cicloturismo, 2ª la Ciclopedonale della Val di Neto (Calabria)

La Calabria si è aggiudicata il secondo posto con la Ciclopedonale della Val di Neto. Questa green road, lunga 42 chilometri, segue il fiume Neto tra profumi di macchia mediterranea e colori vivi della Magna Grecia.

Ciclopedonale della Val di Neto

È un percorso che invita a rallentare e immergersi nella bellezza naturale e storica del Marchesato crotonese, un luogo dove ogni curva del sentiero racconta una storia diversa e unica.

Oscar italiano del cicloturismo, 3ª la Green Road dei Fiori (Trento)

Al terzo posto si è classificata la Green Road dei Fiori nella Provincia autonoma di Trento. Si tratta di itinerario di 57 chilometri tra la Val Rendena e la Valle del Chiese che si snoda come un delicato ricamo tra i fiori selvatici e i paesaggi alpini del Parco Naturale Adamello-Brenta.

Green Road dei Fiori (Trento)

Ogni pedalata è una pennellata su una tela vivente, con i colori della flora locale che danzano e brillano sotto il sole, mentre antichi borghi e siti della Grande Guerra aggiungono un significato molto importante sotto il profilo storico al viaggio.

Oscar italiano del cicloturismo, le menzioni speciali

La giuria ha inoltre conferito una menzione speciale all’Appennino Bike Tour, un progetto nazionale presentato dalla Regione Liguria. Questo vasto itinerario di 3100 chilometri attraversa 300 comuni e 14 regioni, unendo l’Italia in un abbraccio di sostenibilità e scoperta. Un viaggio che dalla Bocchetta di Altare in Liguria giunge fino alla Sicilia, collegando i piccoli borghi e le riserve naturali come perle su una collana infinita…

La Menzione Legambiente è andata alla Regione Sardegna per il Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso ad anello di oltre 600 chilometri che attraversa le aree minerarie del Sulcis, Iglesiente e Arburese-Guspinese. Un viaggio nel tempo, tra rovine post-industriali e paesaggi incontaminati, dove natura e storia si fondono in un’unica narrazione.

La Via Silente della Campania ha ricevuto la Menzione speciale della stampa. Questo percorso di circa 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, invita i cicloturisti a immergersi in una sinfonia di silenzi e panorami mozzafiato. Un percorso che inizia e finisce a Castelnuovo Cilento, attraversando coste e montagne in un’avventura che celebra la bellezza e la tranquillità del sud Italia.

Infine, il premio alla destinazione straniera è stato assegnato alla regione delle Fiandre in Belgio, riconosciuta per la sua eccellenza nel cicloturismo e per l'impegno nella promozione di un turismo su due ruote attento e ben organizzato.

In questa manifestazione, ogni vincitore rappresenta un tassello di un mosaico che racconta l'Italia e l'Europa attraverso i loro paesaggi, le loro storie e la loro cultura. Un invito a salire in sella e a lasciarsi trasportare dalle "vie verdi", scoprendo il mondo con lentezza e rispetto, come suggerisce il proverbio cinese: "La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi”…

Il Bike Forum e il boom del Cicloturismo

In occasione dell’evento conclusivo dell’Oscar del Cicloturismo, Lucca ha ospitato anche un Bike Forum dedicato all’informazione e alla formazione degli operatori turistici locali. Il cicloturismo è una forma di turismo che continua a raccogliere nuovi appassionati e a macinare record. Secondo il Rapporto “Viaggiare con la bici 2024” realizzato da Isnart e Legambiente, lo scorso anno si sono registrate 56 milioni di presenze cicloturistiche, rappresentando il 6,7 per cento delle presenze complessive in Italia. L’impatto economico diretto è stato stimato in oltre 5,5 miliardi di euro nel 2023, segnando una crescita del 35 per cento rispetto al 2022 e del 19 per cento rispetto al 2019.

Le vincitrici assolute delle passate edizioni del Green Road Award

Ripercorriamo insieme le vincitrici delle passate edizioni, ciascuna delle quali rappresenta un frammento di bellezza e innovazione nel panorama cicloturistico del nostro paese.