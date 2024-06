Boom di turisti in Italia a giugno: quasi 30 milioni le presenze previste

Con la fine dell'anno scolastico, che in molte regioni d'Italia scatterà sabato 8 giugno, prende il via la stagione delle vacanze estive. E i dati di Assoturismo Confesercenti, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze, sono più che positivi: a giugno sono attesi 15 milioni di turisti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Si stimano quindi 54 milioni di pernottamenti, con una crescita dell'1,8%.

Boom di turisti a giugno in Italia

«Il turismo italiano è in salute con numeri in crescita fin da inizio anno e continua ad essere un pilastro imprescindibile per la nostra economia - le parole di Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. È per questo che è necessario proseguire nelle politiche di sostegno all'intera filiera del settore: far ripartire gli investimenti, aggiornare l'offerta per essere sempre più in linea con le esigenze di un turismo internazionale e sostenibile, sebbene condizionato dai cambiamenti climatici, promuovere la destinazione Italia sul mercato internazionale».

A giugno quasi 30 milioni le presenze turistiche in Italia

Se da un lato la fine delle lezioni rappresenta il via libera per le vacanze per le famiglie italiane, giugno è tradizionalmente un mese di grande movimento anche per il turismo straniero. Sono infatti quasi 8 milioni i turisti dall'estero attesi nel nostro Paese per questo mese, per un totale di oltre 29,7 milioni di presenze. Un dato che fa salire l'incidenza della domanda straniera sul totale delle presenze attese a giugno al 55,2%, rispetto al 54,7% del 2023.

La maggior parte dei turisti italiani (poco più di 7 milioni) sceglierà invece di muoversi tra luglio e agosto. A giugno comunque si prevede un aumento del +1,1% del numero di turisti italiani nelle strutture ricettive del Paese, con un totale di oltre 24 milioni di notti (+0,7%).

Le mete più gettonate a giugno in Italia

Secondo le previsioni degli operatori turistici, le mete più gettonate per il mese di giugno saranno le città d'arte, le località balneari e i borghi storici. Tra le città, Roma, Firenze, Venezia e Milano dovrebbero registrare il maggior numero di presenze. Per quanto riguarda le località balneari, invece, si punta su Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.