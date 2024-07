Il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz al Golf dei Laghi tra sport e cucina

Terza tappa per il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz al Golf dei Laghi a Travedona Monate (Va), tra i laghi Maggiore, di Monate, di Comabbio e di Varese. Il 3 luglio la giornata inizia sul versante gastronomico con la colazione con croissanteria e biscotteria del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, frutta fresca di Ginesi, pancake con confetture Agrimontana, cotti al momento su piastre a induzione Haier. Il tutto accompagnato da acqua naturale e frizzante Valverde e caffetteria espressa.

Il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz entra nel vivo con la terza tappa

La buca 1 è dedicata al Title Sponsor Allianz, che regala le tazze del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz: un'illustrazione diversa ad ogni appuntamento! In questa postazione i giocatori possono partecipare al premio Allianz per aggiudicarsi l'ospitalità all'evento conclusivo Ristogolf 2024 dal 4 al 6 ottobre 2024 al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort 5 stelle Punta Ala - Relais & Châteaux e Riva Toscana Golf Resort.

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, iniziano le degustazioni

La prima buvette al Golf dei Laghi è sul tee della buca 3 con Alex Seveso del ristorante Vespucci (Ispra - Va) che ha conquistato i partecipanti con un Vegetarian Vespucci dragon roll, enfatizzato da Champagne TelmonT Réserve Brut (Rémy Martin). Sulla scia vegetariana prosegue Fabrizio Barontini per MartinoRossi in buca 5 con un piacevole mix dolce e salato. Da una parte un Hot dog a base di legumi, dall'altra una Crema vegetale con frutti di bosco. Due anche le etichette di cantina Bertani per Rete Valpantena: Valpolicella Valpantena Doc e Soave Classico Doc “Sereole”.

Ristogolf: molto apprezzati i banchi di assaggio lungo il percorso

Alla buca 7 permane la nota dolce con Lucia Sapia della Gelateria Il Dolce Sogno (Busto Arsizio e Castellanza - Va) per Agrimontana: ampia scelta di gelato artigianale insieme a una Tonica al Cedro oppure all' aperitivo Bitter Tass, il bitter del Lago Tassoni miscelato con la Cedrata Tassoni (Ferrari Trento).

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, il momento della pizza

Alla buca 10 troviamo gli chef di Molino Dallagiovanna con l'immancabile pizza gourmet e una pala romana per gustare la selezione di Gorgonzola Dop Palzola, completa l'abbinamento Ferrari Trento Maximum Demi-Sec. Si procede fino alla buca 14, dove i cuochi del Ristorante Da Vittorio portano i sapori della tradizione lombarda con Pa' e strinù. Con Rete Valpantena si sorseggia un Valpolicella Superiore Doc della cantina Ripa della Volta, oun drink fresco con acqua frizzante Valverde aromatizzata con sciroppo Acqua delle Stelle all'estratto di lavanda o menta. Continua la gara e anche la degustazione! Alla buca 16 ritorna Fabio Groppi per Koppert Cress con un assaggio dal nome golfista “Hole in One…Risi e Bisi, Salad Pea e Gangnam Tops”. Per Rete Valpantena è la volta della cantina Costa Arènte con Valpolicella Valpantena Superiore Doc e Lugana Doc.

Ristogolf: di elevata caratura tutta l‘offerta beverage, sempre molto apprezzata

Un'ultima stuzzicante pausa in buca 18, in compagnia del resident chef Giovanni Maretti e della brigata del ristorante Golf dei Laghi che hanno presentato Cuore di capasanta arrostito al burro di cacao con gazpacho d'anguria, cipolla di Tropea marinata e crumble al caffè. Abbinamento dalla Rete Valpantena: Valpolicella Superiore Doc “Formiga” e Garganega Veronese Igt “Ca' del Moro” della cantina La Collina dei Ciliegi.

Nemmeno al Golf dei Laghi è mancato il supporto degli sponsor che hanno intervallato il percorso enogastronomico con numerose attività: Allianz, Haier, Mepra in collaborazione con Martina Iacovone Osteopata, Grupo Adma e Fondazione Francesca Rava. A favore di quest'ultima è rivolta la grande generosità dei Ristogolfisti, in particolare per il progetto “Ci prendiamo Cura di Te” sulla povertà sanitaria dei minori in Italia.

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, wine tasting e showcooking

Finita la gara, sul palco arriva Chicco Cerea, presidente di Ristogolf. L'esperto Orazio Vagnozzi guida un wine tasting al buio per Rete Valpantena; si unisce Davide Bertellini di Passione Gourmet, Media Partner di Ristogolf, per moderare il cocktail-show di Alberto Baù del Bulk Mixology Food Bar Giancarlo Morelli. Ecco quindi in scena, sulla cucina supportata dai nuovi elettrodomestici Haier, main sponsor del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, i due ospiti dello showcooking: Marco Stagi del ristorante Metodo (Marne - Bg) che, nella casseruola Mepra, ha preparato i semi d'oro con salsa datterino giallo e caramello rosso, e a seguire Omar Bonecchi del ristorante Mirtillo Rosso (Alagna Valsesia - Vc) che ha realizzato gnocchi arrosto, tipici della Valsesia, con salsa gorgonzola tartufato Palzola.

Il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz è sinonimo di fine dining

Interviene quindi Dario Colloi, direttore di Ristogolf, assieme a Roberto Borro e Luca Angelini, presidente e direttore del Golf dei Laghi per le premiazioni. Tanti i premi dagli sponsor: dalle borse firmate Deloitte alle opere d'arte di Lorenzi Group, dai cofanetti L'Architettura del Gusto all'estrazione di Appennino Food Group di voucher dal valore di 250 euro e di 500 euro per l'acquisto di tartufo.

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, a tutto sapore

Il benvenuto alla cena è di Coppini Arte Olearia con una pagnotta di farro per degustare il suo olio extravergine d'oliva monocultivar De' Coppini. Il wine pairing del gourmet party, a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, è affidato a Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trento Doc e ai vini delle cantine della Rete Valpantena. In chiusura marrons glacés Agrimontana, cioccolato di Chocolate Academy, Cognac Rémy Martin Vsop, sigari MastroTornabuoni Compagnia Toscana Sigari e la mixology del Bulk Giancarlo Morelli con Gian the Gin, Cointreau e Tonica al cedro Tassoni (Ferrari Trento). Appuntamento per la quarta tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz il 24 luglio al Golf Club Monticello (Cassina Rizzardi - Co).