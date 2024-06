Ristogolf 2024 by Allianz: una giornata di golf, gusto e beneficenza a Cernusco

Mercoledì 12 giugno si è svolta al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio (Mi) la seconda tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, un evento che ha unito il piacere del golf all'eccellenza gastronomica e alla solidarietà. La giornata è iniziata con una squisita colazione curata dal ristorante Da Vittorio, con brioches e pasticcini freschi della Pasticceria Cova Montenapoleone 1817, frutta di stagione e pancake con confetture Agrimontana.

Al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio una giornata di sport e gusto

Ristogolf al Molinetto Country Club di Cernusco tra sapori e beneficenza

Lungo le 18 buche del campo, i partecipanti hanno potuto gustare un vero e proprio percorso enogastronomico, con diverse postazioni dedicate alle degustazioni. Alla buca 4, un rinfrescante gelato artigianale di Gelatteria - Il Gelato della Fattoria, mentre alla buca 5 c'è stato un momento di sensibilizzazione con le volontarie della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che hanno presentato il progetto "Ci prendiamo cura di te", a sostegno dei minori in difficoltà. Alla buca 6, gli chef Antonio Tortora e Davide Grilli del Molinetto Country Club hanno deliziato i palati con un polpo bruciato al lime, piselli freschi e bufala, accompagnato da un calice di Valpolicella Superiore Doc "Formiga" o Garganega Veronese Igt "Ca' del Moro" della cantina La Collina dei Ciliegi.

I sapori dell‘alta cucina italiana al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio grazie a Ristogolf

Alla buca 8, lo chef Pier Giorgio Parini ha proposto un "Bananaganush" con Kaffir Lime Leaves, yogurt e Zorri Cress, abbinato a vini Rete Valpantena firmati Costa Arènte. Alla buca 10, era d'obbligo la sosta per la pizza gourmet di Molino Dallagiovanna: pala romana con salsa al pomodorino confit, bufala, salsa di basilico e basilico asiatico, oppure focaccia con gorgonzola Palzola e Ferrari Trento F1 Edition. Alla buca 13, il 100% plant-based di MartinoRossi ha conquistato i palati con un chili vegetale e frittata all'uovo vegetale, accompagnato da Valpolicella Valpantena Doc e Soave Classico Doc "Sereole" della cantina Bertani. Alla 15, un maxi toast "Bar Orobica" del ristorante Da Vittorio e un drink a base di sciroppo Acqua delle Stelle, menta o lavanda, hanno ristorato i golfisti prima di affrontare le ultime buche. Alla buca 17, le dolci creazioni di Pasticceria Cova Montenapoleone 1817, accompagnate da Champagne TelmonT Réserve Brut, hanno concluso in bellezza il percorso degustativo.

Ristogolf al Molinetto Country Club di Cernusco: showcooking e premiazioni

Dopo la gara, un momento di relax con musica di Lowill - Lorenzi Group ha preceduto lo showcooking finale. Lo chef Chicco Cerea, presidente di Ristogolf, ha presentato gli ospiti e ha dato il via a un interessante wine tasting al buio con Orazio Vagnozzi di Passione Gourmet per Rete Valpantena e alla mixology di Alberto Baù del Bulk Mixology Food Bar Giancarlo Morelli con un cocktail a base di Cointreau. Sulla cucina attrezzata con elettrodomestici Haier e pentole Mepra, l'ospite d'eccezione Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 10, ha preparato una zuppa thailandese tom yum con funghi cardoncelli e Gyoza giapponesi con ripieno mediterraneo. Per il dessert, il pastry chef Eduardo Gadda di Pasticceria Cova Montenapoleone 1817 ha proposto un innovativo "Non sono una caprese".

Lo showcooking finale di Francesco Aquila al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio

Le premiazioni, condotte da Dario Colloi, direttore di Ristogolf, Marisa Crescenzio, presidente del Molinetto Country Club, e Marco Alessi, direttore del Molinetto Country Club, hanno visto assegnare numerosi premi, sia sportivi che per estrazione, come il premio Allianz che dava diritto a un soggiorno al Gallia Palace Resort Punta Ala per l'evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz (4-6 ottobre).

Ristogolf al Molinetto Country Club di Cernusco: gourmet party e gran finale

Dopo la consueta foto di gruppo, i partecipanti hanno potuto gustare un gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, con mezzi paccheri alla Vittorio mantecati in sala da chef Chicco Cerea. Il menu è stato accompagnato da vini delle cantine della Rete Valpantena e da Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trentodoc, e allietato da musica e magia. A conclusione della cena, i partecipanti hanno potuto assaggiare i marrons glacés Agrimontana, il cognac Rémy Martin Vsop, i sigari MastroTornabuoni Compagnia Toscana Sigari, il cioccolato di Chocolate Academy e un cocktail a base di Gian the Gin e Cointreau preparato da Bulk Giancarlo Morelli.

Il prossimo appuntamento con il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz è per il 3 luglio al Golf dei Laghi di Travedona Monate (Va).