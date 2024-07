Tiziana Di Masi (La signora in dolce) tra le 100 donne di successo di Forbes Italia

La collaboratrice di Italia a Tavola, Tiziana Di Masi, attrice di teatro civile, scrittrice e ideatrice di un innovativo progetto dedicato ai beach club italiani con la Guida dei migliori beach club d'Italia, entra a far parte delle 100 donne di successo premiate da Forbes Italia. Un traguardo che rappresenta un'importante conferma del suo talento poliedrico e del suo impegno costante nel promuovere la cultura e l'eccellenza italiana.

Tiziana Di Masi

Tiziana Di Masi, artista con una lunga carriera alle spalle

Con alle spalle oltre vent'anni di carriera, Tiziana Di Masi si è distinta per la sua versatilità e la sua tenacia. Dal teatro civile, dove ha affrontato tematiche sociali di grande rilevanza, alla creazione di un personaggio iconico come "La Signora in Dolce", protagonista di romanzi e spettacoli teatrali, la sua passione per l'arte si è sempre tradotta in progetti innovativi e originali.

Tiziana Di Masi e il mondo dei beach club

L'ultima sfida di Tiziana Di Masi l'ha portata a percorrere l'Italia insieme al giornalista Andrea Guolo, alla scoperta dei migliori stabilimenti balneari. Da questa esperienza è nata la "Guida ai migliori Beach Club d'Italia", la prima pubblicazione dedicata a questo settore in crescita. Un progetto ambizioso che ha visto Tiziana Di Masi assumere il ruolo di "beachadvisor", definendo i criteri di selezione per individuare le eccellenze del panorama balneare italiano.

I progetti di Tiziana Di Masi

Per Tiziana Di Masi, essere influenti non significa ostentare potere o distanza dalle persone. Al contrario, la sua influenza si basa sull'accessibilità, sulla disponibilità all'ascolto e sul mettersi in gioco. Un approccio che si riflette sia nel suo lavoro artistico che nel suo ruolo di beachadvisor, dove l'obiettivo è quello di valorizzare e premiare le realtà imprenditoriali del comparto balneare.

La passione di Tiziana Di Masi non conosce sosta. Il 26 ottobre al Teatro Dehon di Bologna debutterà il suo nuovo spettacolo teatrale "Il Giro d'Italia in 80 Dolci", un viaggio alla scoperta dell'eccellenza pasticciera italiana. Un'occasione imperdibile per apprezzare il talento di questa artista a tutto tondo e per immergersi nella dolcezza della tradizione italiana.