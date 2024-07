Ca' Apollonio Heritage: il primo ristorante certificato sostenibile del Veneto

Cer-Care's ethical restaurant nasce dal desiderio di Mo-Food, holding di Paolo Ferretti e dello chef tristellato Norbert Niederkofler, di creare la prima certificazione internazionale per ristoranti sostenibili a 360°. E Ca' Apollonio Heritage di Romano d'Ezzelino (Vi) è il primo ristorante del Veneto ad ottenerne, con il massimo livello, Gold Restaurant, la certificazione.

La sala del Ca' Apollonio Heritage

«Questo traguardo è un'ulteriore testimonianza dell'impegno costante verso pratiche gastronomiche sostenibili - dichiarano Maria Pia Viaro e Massimo Vallotto, proprietari di Ca' Apollonio Heritage. - In linea con la filosofia di Care's, Ca' Apollonio Heritage si propone ora di continuare a essere parte di questo cambiamento per offrire ai propri clienti un'esperienza culinaria autentica, responsabile, etica».

Ca' Apollonio Heritage, il ristorante sotto la lente

Ben 7 differenti categorie e 129 diversi aspetti sono stati esaminati da Vireo, ente certificatore accreditato che opera in tutto il mondo per verificare l'impegno etico dei ristoranti e arrivare a valutare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica secondo standard misurabili e verificabili giungendo ad assegnare a Ca' Apollonio Heritage la massima certificazione.

Alessio Longhini, a destra, con un collaboratore, alla ricerca di erbe

Un risultato che sancisce l'impatto generale del ristorante sull'ambiente con parametri come l'approvvigionamento responsabile degli ingredienti, la gestione efficiente delle risorse, il benessere dei dipendenti e il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Ca' Apollonio Heritage, due offerte gastronomiche

Ca' Apollonio Heritage è il progetto di accoglienza che racchiude, ai piedi del Monte Grappa, due offerte gastronomiche guidate dall'executive chef Alessio Longhini: il Ristorante Gourmet e il Bistrot. Immersi in diciotto ettari di verde protetto, con un'azienda agricola interamente votata alla produzione biologica secondo i metodi dell'agricoltura rigenerativa, le proposte culinarie sono basate su una filosofia di sostenibilità: materie prime direttamente raccolte negli orti di proprietà e lavorate seguendo la stagionalità, stretta collaborazione con selezionati produttori locali, promozione di una viticultura responsabile, con una delle più importanti carte di vini Piwi “zerochimica” da vitigni resistenti prodotti nel pieno rispetto ambientale, con una bassa impronta ecologica. In cucina come in sala, l'attenzione è all'utilizzo di tecniche che riducono gli sprechi alimentari.

Ca 'Apollonio Heritage

Via Molinetto 5/a - 360060 Romano d'Ezzelino (Vi)

Tel 0424 1910054