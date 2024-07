Terrazze Gourmet Roma svela 46 ristoranti con vista mozzafiato sulla Città Eterna

Presentata a Roma la quinta edizione della guida “Terrazze Gourmet Roma” de "La Pecora Nera" che racconta ben 46 terrazze con vista della Città Eterna da cui poterne ammirare le bellezze e nello stesso tempo gustare drink e piatti gourmet. È in italiano e in inglese ed è firmata dalla casa editrice indipendente specializzata nel settore enogastronomico e attiva nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte.

Duecento pagine descrivono le più belle terrazze di Roma da vedere e da gustare, ad ognuna di esse sono state dedicate quattro pagine: una per la scheda in italiano, una per quella in inglese e due per le foto che contribuiscono ad impreziosire il volume rendendolo un'ottima idea regalo. Ogni scheda racconta la storia, gli ambienti, il tipo di offerta, i prezzi, gli orari delle terrazze in modo da offrire al lettore una visione chiara e dettagliata. Inoltre, nella terzultima pagina è presente un codice QR e un link per visualizzare su mappa tutte le terrazze.

47 Circus Roof Garden

7th Floor Terrace - Hassler Hotel Rome

Acquaroof Terrazza Molinari - The First Roma Arte

Alto Roma - The First Roma Musica

Aroma - Palazzo Manfredi

Bar Locarno - Hotel Locarno

Charlie's - InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Cielo Terrace - Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel

Elizabeth Unique Hotel

Feria - Lanificio

Hi-Res - Hotel Valadier

Hotel Eden

Il Palazzetto

Il Rooftop del Rome Marriott Grand Hotel Flora

Jacopa - Hotel San Francesco

Jim's Rooftop Bar - Singer Palace Hotel

La Pergola - Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel

Le Roof Radisson Blu Ghr

Le Terrazze al Colosseo - Hotel Capo d'Africa

L'Uliveto Roof Garden - Hotel Diana

Mama Shelter Roma

Masa - The Major Hotel

Mater Terrae - Bio Hotel Raphael

Mirabelle Restaurant - Hotel Splendid Royal

Mun Rooftop Cocktail bar - Double Tree by Hilton Rome Monti

Organics Sky Garden Roma - Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton

Orma

Oro Bistrot - NH Collection Fori Imperiali

Paparazzo Bar & Rooftop - Le Meridien Visconti Rome

Rhinoceros Le Restau & RoofBar - Fondazione Rhinoceros

Ri.One - My Tale

Seen by Olivier Rome - Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Settimo Roman Cousine & Terrace - Sofitel Villa Borghese

Sottosopra

Terrazza 121

Terrazza Caffarelli - Musei Capitolini

Terrazza Les Etoiles - Hotel Atlante Star

Terrazza Mirador - Gran Melià Hotel International

Terrazza Montemartini - Palazzo Montemartini Radisson Collection Hotel Roma

Terrazza Monti - The Glam

Terrazza Nainer - Palazzo Nainer

Terrazza Navona - Palazzo Navona Hotel

The Pantheon Iconic Rome Hotel

Tiziano Terrace Rooftop Cocktail bar - Monti Palace

U Terrace Lounge Bar - U Visionary Roma Hotel

Verve Restaurant - DOM Hotel

La presentazione del volume non poteva che svolgersi su una terrazza panoramica, quella di Confcooperative alla presenza del suo direttore generale, Fabiola Di Loreto, di Alessandro Onorato, assessore al Turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale e di Simone Cargiani e Fernanda D'Arienzo, editori e curatori della guida. Arianna Mauro di Passion Fruit ha coordinato gli interventi. «Tre lustri fa, ormai nel lontano 2009 - hanno detto i curatori - abbiamo pensato di proporre un punto di osservazione privilegiato su tale patrimonio, realizzando la prima guida sulle Terrazze romane. Luoghi spesso ospitati in palazzi ricchi di storia da cui godere la città, appagando al tempo stesso gli occhi e il palato. Abbiamo selezionato le strutture che avessero una proposta gastronomica fruibile da tutti e non solo dagli ospiti dell'albergo, A fianco di ristoranti stellati sono menzionati luoghi dove gustare un drink o un aperitivo oppure fare una colazione all'aria aperta».

«Confcooperative ha aderito con entusiasmo al progetto della Guida - ha detto Fabiola Di Loreto - per la qualità e, al tempo stesso, per la semplicità della pubblicazione. Con la Pecora Nera - condividiamo da anni progetti di valorizzazione del cibo e di esperienze di cui la cooperazione è ricca. Lo facciamo perché il bene comune di un Paese è dato anche dalla cura dell'arte, della cultura oltre che dei luoghi e delle persone. Tutti elementi che si intersecano in una rete di relazioni, tangibili e intangibili, che ci restituiscono benessere».

Sul nuovo appeal di cui gode la città soprattutto negli ultimi anni si è soffermato Alessandro Onorato. «Lo straordinario rilancio turistico è dovuto anche alle politiche di promozione dei grandi eventi della cultura, dell'intrattenimento e della musica. Tutte occasioni in più, che da sole valgono un viaggio, che si aggiungono alle bellezze storiche, archeologiche e architettoniche, patrimonio Unesco. Nel 2023 abbiamo superare il tetto dei 50 milioni di presenze turistiche. Un record destinato ad essere aggiornato in positivo ancora nel 2024, secondo tutti i dati statistici che stiamo raccogliendo. Questa guida è uno strumento di consultazione, ma anche un'occasione e uno stimolo per conoscere e per scoprire nuove opportunità della città e storie originali».

Terrazze Gourmet Roma (prezzo: 19,90 euro) si può acquistare nelle librerie della Capitale ed è disponibile anche sul sito internet e nelle principali librerie on-line.