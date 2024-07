Via al Fondo per le eccellenze gastronomiche. Fipe: «Positivo, ma serve di più»

Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), arrivano le prime agevolazioni dal Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Sono 501 le prime imprese a poter beneficiare di questo programma, che ha stanziato 56 milioni di euro per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali. Soddisfazione moderata da parte di Fipe-Confcommercio, che accoglie con favore l'iniziativa ma sottolinea come il fabbisogno delle imprese sia decisamente superiore alle risorse effettivamente disponibili.

Investimenti nell'agroalimentare: via libera ai contributi del Fondo eccellenze

Fondo per le eccellenze gastronomiche, il commento della Fipe

«Un segnale chiaro che dimostra la volontà degli imprenditori del comparto di investire e potenziare le proprie attività, generando effetti positivi per la filiera agroalimentare e tutto il sistema turistico nazionale, in termini di occupazione e di competitività» ha commentato il presidente della Federazione italiana pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani.

I numeri, infatti, parlano chiaro: al 14 maggio sono state presentate 10.531 domande, per un importo complessivo pari a quasi 218 milioni di euro, ben oltre la dotazione massima stanziata. Un dato che evidenzia un fabbisogno impellente di investimenti nel comparto, che rappresenta un valore aggiunto di 54 miliardi di euro per l'economia italiana.

Il presidente della Federazione italiana pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani

«Le agevolazioni del Fondo sono sicuramente positive - conclude Stoppani - ma rappresentano solo un primo passo. Serve un impegno concreto da parte del Governo per sostenere il comparto in modo adeguato, al fine di favorirne un reale sviluppo e rafforzarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali».

Cos'è il Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche

Il “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano” è l'incentivo rivolto alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Il Fondo, è gestito da Invitalia ed è promosso dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Fondo prevede due agevolazioni. Una rivolta ai “Giovani diplomati”, per finanziare i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. L'altra, “Macchinari e beni strumentali”, per finanziare l'acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.