Riviera Restaurant, il nuovo locale della famiglia Rana sul lago di Garda

La famiglia Rana inaugura un nuovo gioiello gastronomico sulla sponda sud-occidentale del lago di Garda: il Riviera Restaurant. Situato all'interno di un complesso omonimo che comprende anche un beach club e una terrazza panoramica, il ristorante si propone come una destinazione imperdibile per gli amanti della buona cucina e dell'atmosfera raffinata.

Chef Francesco Sodano alla guida del Riviera Restaurant

Alla guida della cucina troviamo lo chef Francesco Sodano, già apprezzato al Ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano. Nel suo nuovo menu, Sodano propone un viaggio culinario tra i sapori della tradizione mediterranea, reinterpretati con estro e creatività. Tra i piatti forti troviamo il "Pacchero con coccio e peperoncino verde", la "Devozione, pasta al pomodoro corbarino", il "Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo" e la "Trota, panna acida, frutto della passione e clorofilla d'aneto".

Francesco Sodano, chef del Riviera Restaurant
Riviera Restaurant: Pacchero con coccio e peperoncino verde
Riviera Restaurant: Battuta di tonno rosso del Mediterraneo, capperi, olive e spuma di pomodoro
Riviera Restaurant: Spaghettone con vongole veraci e pesto di prezzemolo

Non mancano omaggi alla cucina italiana classica, come la "Milanese di pesce spada" e il risotto cotto in estrazione di basilico, con crema di Parmigiano Reggiano 30 mesi e pesto di mandorle trapanesi. La carta dei vini, poi, vanta una vasta selezione di etichette italiane e internazionali, con particolare attenzione ai bianchi, dai bollicine francesi a quelli italiani, passando per i grandi vini bianchi italiani. Per gli amanti dei dolci, il Riviera Restaurant propone una selezione di gelati artigianali preparati con frutta fresca di stagione proveniente dal frutteto del Ristorante Famiglia Rana.

Gli interni del Riviera Restaurant sul lago di Garda

Il Ristorante Riviera si distingue non solo per la sua eccellente cucina, ma anche per il suo ambiente raffinato ed elegante. Gli interni, curati nei minimi dettagli, ospitano una collezione d'arte che spazia dalla scultura antica greca e romana alla fotografia contemporanea, all'artigianato e alla fiber art. Tra le opere esposte troviamo una testa marmorea dell'imperatore Adriano, una foto di Gianni Berengo Gardin dedicata ad Alberto Morandi, sculture di Diana Sherer e un pannello di betulla di Wycliffe Stutchbury.

Riviera, un'esperienza completa di relax e benessere

Il Riviera Restaurant è solo uno degli elementi che compongono il complesso Riviera. Gli ospiti possono infatti godere di una giornata completa di relax e benessere nel beach club, dove è possibile prendere il sole su comodi lettini o nelle cabane, sorseggiare un drink al Beach Bar o gustare un pranzo al Garden Bar.

La terrazza del Riviera
La piscina in terrazza del Riviera
Il patio del Riviera

La Terrazza Riviera, con la sua piscina a sfioro e le sue cabane color terra, offre invece una vista mozzafiato sul lago e un'atmosfera perfetta per un aperitivo o un evento privato.

Riviera Restaurant

Punta San Vigilio - 37016 Garda (Vr)

Tel 045 4500536