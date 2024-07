 Mangiare al bancone, il trend del momento. Ecco i ristoranti di successo da cui ispirarsi

Dimenticate i tempi in cui il posto al banco era una soluzione di ripiego, una sorta di punizione per il cliente ritardatario nelle prenotazioni o, peggio, quello solitario al quale si voleva impedire di occupare impropriamente un tavolo da due. Oggi mangiare al bancone è cool e i segnali che ci dicono quanto il "counter dining" sia tornato di moda sono tanti e diversi tra loro. I banconi rappresentano una dimensione “altra”: sono il punto d'incontro tra l'efficienza del fast food e la qualità della ristorazione tradizionale. Da lì, i clienti possono osservare gli chef all'opera, partecipare alla preparazione del proprio piatto e vivere un'esperienza più interattiva e coinvolgente. Non è solo mangiare, è vivere un momento unico, un piccolo spettacolo dal vivo.

Mangiare al bancone: un tuffo nella storia

Negli anni '50 e '60, i diner americani erano il cuore pulsante della vita sociale. Questi locali, con i loro lunghi banconi in formica e gli sgabelli cromati, erano simbolo di un'epoca fatta di velocità e accessibilità. Il concetto di bancone è nato molto prima, però: uno dei primissimi esempi fu il ristorante "Horn & Hardart Automat" aperto a New York nel 1912, che combinava la praticità del self-service con la convivialità del mangiare in pubblico. Al bancone, i clienti potevano gustare un hamburger, sorseggiare un milkshake e chiacchierare con il vicino. Oggi, questa atmosfera vintage è stata riscoperta e rivitalizzata. I nuovi banconi attraggono un pubblico eterogeneo, dai giovani hipster ai professionisti, tutti in cerca di un'esperienza il più possibile autentica e conviviale.

La popolarità dei banconi nei ristoranti giapponesi

In Giappone, i banconi sono da sempre un elemento centrale nei ristoranti, specialmente nei sushi bar e negli izakaya. Questa configurazione favorisce un'interazione intima tra chef e clienti.

Nei ristoranti giapponesi i banconi sono da sempre un elemento centrale

L'influenza di questa tradizione giapponese ha contribuito significativamente alla riscoperta del "counter dining" in Occidente e in Italia. Diversi ristoranti italiani hanno abbracciato questo stile per offrire un'esperienza che valorizza l'aspetto sociale del mangiare fuori.

Mangiare al bancone: un servizio più rapido e interazione chef-cliente

Dal punto di vista gestionale, i banconi sono una scelta vincente. Permettono di ottimizzare gli spazi, ridurre i costi operativi e aumentare il numero di clienti serviti. Per il cliente, tutto ciò si traduce in un servizio più rapido e con prezzi più competitivi. È un modello di ristorazione smart che, per dirla con le parole di un Carosello, è adatto ai ritmi frenetici della vita moderna. Tuttavia, i ristoranti di livello medio-alto stanno adottando sempre più spesso questa formula, portando a un paradosso interessante: nonostante il bancone nasca come simbolo di accessibilità e informalità, la sua popolarità ha reso necessaria la prenotazione anticipata. Questo, di fatto, può annullare o ridurre significativamente il fattore di socializzazione spontanea che caratterizza il "counter dining".

Uno degli aspetti più affascinanti del mangiare al bancone è la possibilità di interagire direttamente con lo chef

Ciononostante, uno degli aspetti più affascinanti del mangiare al bancone è la possibilità di interagire direttamente con lo chef, il quale può, in presa diretta spiegare gli ingredienti, raccontare la storia dietro ogni piatto, e magari svelare qualche piccolo trucco del mestiere. È un modo per avvicinare le persone al cibo, rendendole consapevoli di ciò che mangiano.

Non solo cucina a vista: dal bancone del bar al tavolo sociale

Non tutti i banconi sono uguali. Nei sushi bar, ad esempio, puoi vedere gli chef all'opera, con i piatti che prendono forma sotto i tuoi occhi. È un'esperienza rapida e di grande impatto visivo. Nei cocktail bar, invece, i barman sono veri showman: shakerano, mescolano, versano e decorano con una maestria che rende ogni drink un piccolo spettacolo. Nelle trattorie moderne, il bancone offre un contatto diretto con la cucina, senza fronzoli, solo cibo genuino e atmosfera accogliente. Ma i banconi non sono solo per il cibo. Spesso, nei ristoranti, i banconi del bar diventano spazi di seduta, perfetti per un pasto veloce o per chi ama osservare la vita del locale. E poi c'è il tavolo sociale, una lunga tavolata dove sconosciuti si siedono insieme. È la nuova frontiera della convivialità: un modo per incontrare nuove persone e condividere un pasto in compagnia, rompendo le barriere della formalità e favorendo il dialogo.

Ecco otto ristoranti in Italia dove mangiare al bancone

Qafiz - Santa Caterina d'Aspromonte

Il nostro tragitto parte da Sud. qui non si parla di bancone, ovviamente, piuttosto di un vero e proprio tavolo dello chef ma con tutti i crismi del “counter”, quelli che servono, cioè, ad annullare la distanza tra commensale e brigata. Ci riferiamo, ovviamente, ad uno dei locali più interessanti del momento, quel Qafiz di Nino Rossi che da anni sta lavorando per ridefinire un nuovo concetto di cucina d'avanguardia ma sempre con profondissime radici a sud. Il ristorante di Santa Cristina d'Aspromonte (Rc) è stato sottoposto a un restyling rivoluzionario che, nel 2023, ha portato la cucina al centro della sala. Gli ospiti si possono accomodare intorno allo Chef's Table di otto posti per vivere un'esperienza immersiva e a diretto contatto con la cucina.

Il bancone di Qafiz - Santa Caterina d’Aspromonte

«La piena interazione fra il cliente e lo chef - dicono da Qafiz - è il simbolo dell'abbattimento delle distanze, che siano esse concettuali, linguistiche o culturali». Sedersi al Nino Rossi's Table significa «decifrare i sapori provenienti da una scenografia selvaggia come quella dell'Aspromonte con le sue erbe spontanee, le sue tradizioni, i suoi colori».

Qafiz | Località Calabretto - 89056 Santa Cristina D'aspromonte (Rc) | Tel 0966 878800

Ruri Izakaya - Napoli

Ruri Izakaya, a Napoli, ha portato la vera esperienza delle osterie giapponesi nel cuore della città. Situato in Via Solimena 56, questo locale è uno dei primi autentici izakaya della città e offre un ambiente informale dove gustare specialità nipponiche accompagnate da una selezione di sake e birre giapponesi.

Il bancone di Ruri Izakaya - Napoli

Il bancone è il fulcro del ristorante: sedersi lì significa essere al centro dell'azione ed osservare i cuochi preparare piatti come yakitori, takoyaki e sashimi. La filosofia del locale è chiara: semplicità, convivialità e qualità. Un posto ideale per una cena informale ma ricca di sapori autentici.

Ruri Izakaya | Vico Santa Maria Cappella Vecchia 30, 80121 Napoli

Salumeria Roscioli - Roma

Prima della cucina… c'è la materia prima. Questo è il mantra della Salumeria Roscioli, trasformata nel 2002 da Alessandro e Pierluigi Roscioli da una semplice pizzicheria di famiglia a una raffinata bottega gourmet con cucina. Situata in Via dei Giubbonari 21, questo ristorante di Roma è noto per la sua vasta selezione di prodotti di alta qualità: 350 tipi di formaggi, 150 varietà di salumi e una cantina con oltre 2800 etichette di vini italiani e internazionali. Qui, la tradizione romana si sposa con prelibatezze provenienti da tutto il mondo, come i blue cheese inglesi, i formaggi francesi a pasta molle, i salumi spagnoli e i salmoni scozzesi.

Il bancone di Salumeria Roscioli - Roma

La particolarità della Salumeria Roscioli è il bancone, dove i clienti possono gustare i piatti in un ambiente conviviale e informale. Sedersi al bancone significa immergersi completamente nell'esperienza, osservando da vicino la preparazione dei piatti e interagendo con il personale, il tutto circondato dall'atmosfera vivace e autentica del locale.

Salumeria Roscioli | Via dei Giubbonari 21 - 00186 Roma | Tel 06 687 5287

Ciblèo - Firenze

Il viaggio ci porta a Firenze, dove troviamo Ciblèo, parte del gruppo Cibrèo. Questo ristorante è il frutto dell'amore di Fabio Picchi per l'Estremo Oriente, nato durante un soggiorno a Kyoto. Qui l'influenza della cucina orientale si mescola con la tradizione toscana. Ciblèo, con i suoi soli 16 coperti, di cui 8 al bancone, offre un ambiente intimo e accogliente. Fabio Picchi lavorava dietro il bancone ogni giorno e, anche dopo la sua scomparsa nel 2022, la sua eredità enogastronomica rimane un punto di riferimento a Firenze.

Il bancone di Ciblèo - Firenze

Sedersi al bancone di Ciblèo significa immergersi in un'esperienza culinaria che spazia dai tortelli toscani ai ravioli ispirati alla cucina coreana e cinese. È un luogo dove incontrare e scoprire sapori e culture diverse, dalle colline del Mugello alle terre del Casentino, fino all'Estremo Oriente.

Ciblèo | Via Andrea del Verrocchio 2r - 50122 Firenze | Tel 055 234 1100

Alto Rooftop Restaurant - Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese, l'Executive Spa Hotel ospita Alto, un raffinato ristorante con vista mozzafiato e cucina d'avanguardia. Lo chef Mattia Trabetti guida una brigata che esalta il gusto attraverso ricerca costante e creatività, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e alle proposte vegetali.

Il bancone di Alto Rooftop Restaurant – Fiorano Modenese

Il fiore all'occhiello di Alto è lo chef's table da quattro posti. Sedersi a questo tavolo significa entrare nel cuore pulsante della cucina per vivere un'esperienza diversa dal solito. Qui, i commensali possono osservare da vicino la preparazione dei piatti e interagire direttamente con lo chef: non solo un momento di gusto, ma anche di apprendimento e scoperta.

Alto Rooftop Restaurant | Circondariale S. Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536 175 3281

Siseroshi - Scarpizzolo (Bs)

Siseroshi è un'autentica locanda giapponese, situata nella provincia di Brescia, che ci porta in un vero e proprio viaggio esperienziale attraverso due percorsi unici: l'Omakase e il Kaiseki, oltre a un invitante menù à la carte. Al banco, lo chef Vitali Dovbenko prepara sushi, sashimi e specialità di pesce, tra crudo e cotto, direttamente davanti agli occhi affascinati dei commensali.

Il bancone di Siseroshi – Scarpizzolo (Bs)

L'esperienza Omakase, che in giapponese significa "fidarsi del cuoco" o "lasciare rispettosamente che qualcun altro decida cosa è meglio per noi", si traduce in un menù composto da quindici portate, che prendono vita dal pesce fresco e dalla stagionalità degli ingredienti.

Siseroshi | SP9 114 - 25020 Scarpizzolo (Bs) | Tel 030 799 9799

Frangente - Milano

Frangente, a Milano, è nato dal desiderio di creare uno spazio dove cucinare liberamente e offrire ai clienti un'esperienza gastronomica rilassata e sempre in evoluzione. Lo chef Federico Sisti guida la cucina con un approccio che combina ricerca e rispetto per le proprie radici.

Il bancone di Frangente - Milano

Il ristorante ha un'atmosfera coinvolgente e rilassata, con una cucina aperta che permette ai clienti di interagire direttamente con lo staff. Il bancone, con i suoi sei posti, offre un'esperienza intima, mentre i tavoli normali garantiscono comfort e convivialità. La possibilità di vedere lo chef all'opera e leggere negli occhi dei clienti la soddisfazione per un piatto ben riuscito è parte integrante dell'esperienza di Frangente. Il menu incuriosisce nella proposta, con piatti estremamente interessanti. Tra gli antipasti, spiccano le animelle arrosto con bieta, purè di patate e zest di limone. Tra i primi, il risotto alla milanese è assolutamente da provare.

Frangente | Via Panfilo Castaldi 4 - 20124 Milano | Tel 02 9684 4851

Unforgettable - Torino

Nel cuore di Torino, a pochi passi dal Santuario della Consolata, Unforgettable è il ristorante dov'è di casa Christian Mandura, giovane chef classe '90 con importanti esperienze al Noma di Copenaghen, al Cambio di Torino e al Geranio di Chieri. Il locale propone un lungo menu degustazione servito a un bancone con soli dieci posti. Qui, i commensali siedono uno accanto all'altro, partecipando ad un susseguirsi di piatti molto creativi e sperimentali.

Unforgettable - Torino

Il percorso incomincia in un salotto, per un saluto della cucina, per poi proseguire al bancone. I piatti sono incentrati su prodotti vegetali, con carne e pesce spesso “relegati” al ruolo di accompagnamento. Per chi desidera un'esperienza diversa, la sala Paradigma offre un menù dedicato ad un unico animale, servito in tutte le sue parti.

Unforgettable | Via Lorenzo Valerio 5b - 10122 Torino | Tel 011 1892 3994