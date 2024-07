Dove mangiare una pizza a Parigi durante le Olimpiadi? Ecco i migliori indirizzi

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, ha stilato una lista delle migliori pizzerie della capitale francese. La selezione è stata effettuata da un panel di ispettori parigini che visitano sempre i locali in anonimato, pagando il conto come normali clienti per garantire un'esperienza autentica e imparziale.

Ecco le migliori pizzerie di Parigi per 50 Top Pizza

Le pizzerie scelte si distinguono per l'uso di prodotti di alta qualità, spesso certificati a marchio europeo e provenienti da aziende specializzate dell'agroalimentare italiano. La guida, conosciuta per il suo rigore e l'attenzione ai dettagli, ha identificato 41 indirizzi imperdibili, suddivisi tra 19 pizzerie indipendenti e 22 pizzerie appartenenti a catene artigianali presenti in città.

Dopo mesi di visite e ispezioni, 50 Top Pizza ha garantito che questi locali rappresentano l'eccellenza della pizza a Parigi, offrendo ai visitatori delle Olimpiadi una selezione di luoghi dove poter gustare una pizza di alta qualità.

Ecco la lista completa: