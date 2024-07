Cirque du Soleil: tour in Italia nel 2025 con “Alegría - In A New Light”

Cirque du Soleil arriva in Italia nel 2025 con “Alegría - In A New Light”, la rivisitazione creativa dello spettacolo del 1994. Appuntamento al Grand Chapiteau a Roma presso Tor di Quinto (dall’1 marzo al 13 aprile), a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno) e, per la prima volta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio).

Torna in Italia nel 2025 Alegría con nuova regia e arrangiamenti musicali - Foto Andy Paradise

«Quale momento migliore del nostro 40° anniversario per annunciare il tour in Italia di Alegría - In A New Light, il revival del nostro grande classico Alegría - ha dichiarato Duncan Fisher, presidente - Touring Shows at Cirque du Soleil Entertainment Group - La produzione originale di Alegría ha fatto tappa per la prima volta a Roma e Milano nel 2006 con spettacoli di successo che hanno dato il via alla lunga storia d'amore tra il pubblico italiano e il Cirque du Soleil; un legame speciale che si è rafforzato anche di recente con lo straordinario successo di Kurios - Cabinet of Curiosities a Roma e Milano nel 2023, e che siamo certi di creare anche con il pubblico di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia».

Grande attesa per Alegría - In A New Light- Foto Andy Paradise

Cirque du Soleil, Alegría: 14 milioni di spettatori in 40 Paesi

Presentato per la prima volta nell'aprile 1994, Alegría (“gioia” in spagnolo) è uno degli spettacoli simbolo del Cirque du Soleil, un vero e proprio capolavoro che ha contribuito in maniera determinante a consacrare lo stile unico della compagnia a livello internazionale. In tournée dal 1994, Alegría ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città di 40 Paesi. La sua colonna sonora, candidata ai Grammy e caratterizzata dalla celeberrima canzone “Alegría”, è rimasta per ben 65 settimane consecutive nella Billboard World Music Chart ed è ancora l'album del Cirque du Soleil più acquistato e ascoltato in streaming.

Grazie a una nuova regia, nuovi arrangiamenti musicali, numeri acrobatici inediti, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati e scenografie di grande impatto, Alegría - In A New Light rivisita in chiave contemporanea un classico di tutti i tempi per ispirare magia, gioia ed energia anche alla nuova generazione. Alegría - In A New Light trasporta il pubblico in un universo mistico e visivo pieno di poesia, grazie a un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti.

